Инвесторы выбрали стабильность

Международные инвесторы рекордными с пандемийного 2020 года темпами скупают золото. За минувшую неделю вложения в золотые ETF выросли на $3,2 млрд, улучшив показатель предшествующей недели в 2,6 раза. Интерес к благородному металлу растет на фоне приближения выборов президента США, беспокойство вызывают растущие рейтинги экс-президента США Дональда Трампа. Российские инвесторы также скупают золото, так как с большой осторожностью относятся к вложениям в акции из-за ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о резком росте спроса международных инвесторов на золото. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем чистых инвестиций в золотые фонды за неделю, закончившуюся 23 октября, составил $3,2 млрд. Это в 2,6 раза выше вложений неделей ранее и максимальный показатель с июля 2020 года.

Почти непрерывный приток средств продолжается пятый месяц подряд, и за это время инвесторы вложили $18,3 млрд.

Одновременно с этим международные инвесторы активно сокращали вложения в рынки развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вывели $7,2 млрд, максимальный отрицательный результат с апреля 2020 года. Наиболее активно инвесторы выводили деньги из фондов Китая — $6,7 млрд, максимальный отток с июня 2015 года. С учетом того, что в начале месяца в такие фонды было инвестировано более $40 млрд, текущие продажи выглядят символическими. Но вместе с тем, как отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, такие негативные тенденции могут отражать risk-off-настроения на глобальном рынке, что традиционно выгодно для металла.

Интерес к золоту подогревают и политические факторы. Во-первых, на горизонте выборы в США, по мере приближения которых растет неопределенность на рынке, что нервирует инвесторов, вынуждая искать тихие гавани, такие как золото. Как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, инвесторы обеспокоены возможным возвращением протекционистской политики Трампа, включая планы повышения импортных тарифов, особенно на товары из Китая. Торговые барьеры будут негативно сказываться на мировой экономике, в первую очередь в Европе, Китае и самих США. «Эта ситуация создает риск глобальной зависимости от доллара, и на фоне такого напряжения активные вложения в золото выглядят не только как ответ на финансовые и фискальные проблемы США, но и как страховка от непредсказуемости американской политики»,— поясняет госпожа Николаева.

Такие инвестиции оказывают благоприятное влияние на стоимость металла. По данным Investing.com, в минувшую среду котировки золота на спот-рынке превышали $2758 за тройскую унцию, обновив в очередной раз исторический максимум.

По итогам пятничных торгов цена остановилась на отметке $2758 за тройскую унцию, что лишь на 0,8% выше значений конца предшествующей недели и на 34% — начала года. «Видя устойчивый рост и закрепление выше $2700 за унцию, они боятся упустить дальнейшее увеличение стоимости актива и покупают его даже на текущих уровнях»,— отмечает управляющий активами УК «Эра инвестиций» Владимир Исаков.

Растет интерес к золоту и со стороны российских частных инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, с начала октября все розничные фонды, инвестирующие в благородный металл, привлекли около 1,2 млрд руб., что в полтора раза выше оттока месяцем ранее и максимальный положительный результат с октября 2023 года. «Вложение в драгоценный металл для большинства инвесторов является оптимальным вариантом валютной экспозиции»,— отмечает Владимир Исаков.

В сложившихся условиях, как считают аналитик и управляющие, мировые цены имеют шанс вырасти до $3000 за унцию. При этом, по словам замдиректора по инвестициям General Invest Михаила Смирнова, спрос на ETF станет следующим важным драйвером роста цен на золото. «Исторически такой спрос коррелировал со снижением ставок и реальных доходностей»,— заключает господин Смирнов.

Виталий Гайдаев