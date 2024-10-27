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Коммерсантъ FM
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Драгоценные металлы ограниченной доступности

Могут ли платина и палладий стать интересными объектами для инвестиций

Стоимость палладия на мировом рынке обновила годовой максимум. За неделю цена выросла почти на 10%, опередив в динамике другие драгоценные металлы. Вложиться в палладий, как и в платину, теперь можно в секции драгметаллов на Московской бирже. Правда, объемы торгов пока небольшие. Доступны инвестиции в металлы платиновой группы и в виде слитков, и в виде монеты. Однако в этом случае придется выбирать из небольшого числа предложений.

Плавка на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Плавка на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Плавка на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Санкции как стимул для роста

Стоимость палладия впервые в этом году закрепилась выше $1170 за тройскую унцию. За неделю металл подорожал почти на 9%, продемонстрировав в отчетный период лучшую динамику среди драгоценных металлов. Цена платины выросла на 0,4%, до $1017 за унцию, золото подорожало на 0,5%, до $2731,5 за унцию, а цены на серебро даже снизились — на 0,5%, до $33,5 за унцию.

Резкий рост цен на палладий связан с сообщениями СМИ о возможных санкциях против российского экспорта драгоценного металла.

Данные санкции не несут большого риска экономики России, но могут стать серьезной проблемой для мировых потребителей металла, поскольку на «Норильский никель» приходится 40% его мировой добычи. «В 2023 году Россия отгрузила на экспорт палладия в объеме 15,7 тонны. В денежном выражении экспорт составил около $763 млн. В прежние годы объем экспорта был больше: в 2021 году — $1,6 млрд, в 2020 — $4,2 млрд (86,8 тонны)»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Оживление на рынке платиноидов совпало с началом торгов этими металлами на Московской бирже. За четыре дня палладий подорожал на 6%, до 3,44 тыс. руб./г, платина подорожала на 0,6%, до 3,14 тыс. руб./г. Пока еще объемы торгов остаются незначительными. За неделю только с палладием было совершено 220 сделок суммарным объемом менее 15 млн руб., с платиной — около 250 сделок на 25 млн руб. Для сравнения: объем торгов золотом на Московской бирже за неделю составил 6,5 млрд руб., серебром — 0,63 млрд руб.

Слитки надолго

Впрочем, частные инвесторы могут обратить внимание на слитки из платиноидов. Однако в этом случае также следует учесть низкую ликвидность этого сегмента, ведь в отличие от золота и серебра, слитки платины, а тем более палладия продаются даже не во всех крупных банках. В частности, в Сбербанке доступны слитки весом от 5 г до 100 г, а вот в Альфа-банке –— уже 2,2–4,3 кг. В Ланта-банке представлены слитки из платины массой 100 г.

Мерность напрямую влияет на цену приобретаемого металла, то есть чем больше вес слитка, тем ниже цена одного грамма металла.

Например, в Сбербанке цена 1 г платины и палладия в слитке весом 5 г составляет 3,75 тыс. руб. и 4,45 тыс. руб., в 100-граммовом слитке — 3,43 тыс. руб. и 4,07 тыс. руб. соответственно. Ко всем слиткам обязательно выдается сертификат. В нем указывается металл слитка, проба, номер, масса, дата изготовления и наименование производителя.

В этих случаях также стоит учитывать, что, как правило, банки не выкупают слитки из платины и палладия. А если и выкупают, то с значительным спредом к цене продажи. Даже в Сбербанке на сайте указано только одно отделение в Москве, где можно продать слиток из платины, в зависимости от веса дисконт к цене продажи будет составлять 14–21%.

Монетные раритеты

Кроме того, платина и палладий доступны и в виде памятных монет, которые Банк России активно чеканил с 1992 по 1995 год. За четыре года было выпущены 30 монет из палладия и 24 монеты из платины нескольких тематических серий. Самыми многообразными из них стали «Русский балет» (15 палладиевых и 9 платиновых монет), «Россия и мировая культура» (2 палладиевых и 2 платиновые монеты), «Первая русская антарктическая экспедиция» (2 палладиевых и 1 платиновая монета). Помимо этого были серии, посвященные Олимпийским играм, эпохе Просвещения и т. п.

Торги платиной и палладием на Мосбирже не вызвали ажиотажа

Выпускались палладиевые монеты номиналом 5 руб., 10 руб. и 25 руб. соответственно весом 7,87 г, 15,67 г и 31,1 г. Монеты из платины выпускались большего номинала — 25 руб., 50 руб. и 150 руб. соответственно весом 3,198 г, 7,87 г и 15,67 г. Как правило, памятные монеты выпускались в наивысшем качестве чеканки (proof). Поэтому они требуют максимально бережного обращения, поскольку любое касание пальцем оставит несмываемый отпечаток, что приведет к снижению их стоимости.

Впрочем, объемы тиражей таких монет были незначительные — 0,75–7,5 тыс. штук. Поэтому найти их будет довольно трудно. В частности, в конце октября 2024 года ни в одном крупном банке они не доступны для покупки.

Виталий Гайдаев

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