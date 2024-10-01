Селлеры отходят от Китая

К концу августа 2024 года доля Китая в общих расчетах продавцов, работающих на российских маркетплейсах, снизилась до 51,1% с 67,8%, показали подсчеты Модульбанка и PRO Wildberries. Банки КНР, опасаясь вторичных западных санкций, сокращают работу с селлерами, закупающими товары для онлайн-площадок в РФ. Зато у них в три-пять раз выросли закупки в Белоруссии, Армении и Киргизии, так как заметная часть взаиморасчетов происходит в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В январе—августе 2024 года доля Китая в общих трансграничных платежах, осуществляемых селлерами российских маркетплейсов, составила 51,1%, что на 16,7 процентного пункта (п. п.) меньше год к году. Это следует из совместного исследования Модульбанка (обслуживает представителей малого и среднего бизнеса) и центра развития и поддержки предпринимательства PRO Wildberries. Как отмечают авторы исследования, банки Китая, опасаясь наложения вторичных санкций со стороны Запада, увеличили сроки проверки платежей, поступающих из России.

Изначально такие ограничения касались выпускаемых в Китае товаров, для которых требуются лицензии США: в основном это электроника и оборудование для нефтегазовой промышленности. «Но сейчас стало сложно провести трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса, включая одежду и продукты питания»,— говорит индивидуальный предприниматель из Хабаровска Максим Силин. По его словам, многие селлеры из Дальнего Востока, работающие на российских маркетплейсах, зависят от поставок из КНР. «В Благовещенск привезти оптом товар из Ханхэ (ближайший от границы РФ китайский город.— “Ъ”) можно за пару-тройку часов, но при этом китайские банки переводят предоплату держателю продукции чуть ли не две недели»,— рассказывает местный селлер Константин Кирсанов.

Пока проблемы с трансграничными платежами между РФ и КНР критически не влияют на общую ситуацию, следует из комментариев крупных российских маркетплейсов.

Так, в Ozon, работающем напрямую с продавцами из Китая, заявили “Ъ”, что у таких селлеров оборот на онлайн-площадке во втором квартале вырос в 2,6 раза год к году. При этом в компании подчеркивают, что зарубежные продавцы вовремя получают платежи от Ozon. В AliExpress, который с 2022 года сфокусирован на трансграничной торговле, утверждают, что число зарубежных продавцов на площадке растет в основном за счет предпринимателей из КНР. В «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» не ответили “Ъ”.

В то же время, по подсчетам Модульбанка и PRO Wildberries, в январе—августе 2024 года доля Турции, откуда селлеры маркетплейсов также ввозят товары, особо не поменялась — 6,7% против 6,2% за тот же период 2023 года. Хотя турецкие банки, так же как и китайские финансовые учреждения, опасаясь вторичных западных санкций из-за работы с контрагентами из РФ, зачастую отказывают в проведении платежей. «В общем объеме закупок продавцов российских маркетплейсов доля Турции не так велика, поэтому сокращение поставок из этой страны из-за проблем с трансграничными платежами не скажется заметно на общей ситуации в онлайн-торговле»,— говорит собеседник “Ъ” в одном из маркетплейсов.

Однако в общем объеме трансграничных платежей продавцов российских маркетплейсов почти втрое выросла доля Белоруссии, в четыре раза — Армении, в пять раз — Киргизии, говорится в исследовании Модульбанка и PRO Wildberries.

Правда, в процентном соотношении доля этих стран пока все равно остается невысокой: так, на Белоруссию в январе—августе 2024 года приходилось 11,7%, на Киргизию — 9,6%, на Армению — 3,6%. «Проблем в расчетах со странами СНГ не наблюдается,— поясняет член правления Модульбанка Светлана Годлина.— К тому же большой объем расчетов осуществляется в российских рублях».

Более того, сейчас у российских покупателей, заказывающих товары на маркетплейсах, растет спрос на продукцию местного производства, отмечает основательница одежного бренда DNK Russia Анна Ничкова. Это подтверждают и в объединенной компании Wildberries и Russ, где отметили, что в январе—июне текущего года доля товаров российского производства, которые покупали на Wildberries, составила 41,7% от общего оборота. В компании уточнили, что годом ранее суммарная доля такой продукции в общих продажах была на несколько десятых процента ниже.

Халиль Аминов, Варвара Семенова