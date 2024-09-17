Маркетплейсы перешли на доступное

Снижение среднего чека в российском e-commerce связано с тем, что на маркетплейсах (занимающих более половины рынка) данный показатель оказался в два раза меньше, чем в профильных интернет-магазинах, считают аналитики. Одновременно некоторые производители одежды и обуви начали сокращать свое присутствие на маркетплейсах, где стало сложно позиционировать свой товар как дорогой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Средний чек в российском e-commerce в 2024 году составил в среднем 1,4 тыс. руб., сократившись на 6% к 2023 году и на 20% к 2022-му, говорится в совместном исследовании Go Mobile и «МТС Ads». Партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что средний чек на рынке интернет-торговли устойчиво снижается из-за растущей доли маркетплейсов, где траты ниже, чем на других площадках.

По данным сервиса «Чек Индекс» (входит в «Платформу ОФД»), маркетплейсы формируют 60–62% совокупного оборота всего рынка интернет-торговли.

В Go Mobile и «МТС Ads» указывают, что за январь—июнь 2024 года совокупные траты российских потребителей на таких площадках достигли 5,2 трлн руб., или 50% от общего оборота электронной коммерции. Но средний чек на маркетплейсах, по данным аналитиков, в два раза ниже, чем в профильных и нишевых интернет-магазинах. По данным директора T-Bank eCommerce Ильи Кретова, на маркетплейсах в первой половине 2024 года потребители тратили в среднем 1,9 тыс. руб. на покупку, в специализированных онлайн-магазинах — 6,9 тыс. руб.

В Ozon и «Мегамаркете» не ответили по существу. В Wildberries не предоставили данные о среднем чеке, указав, что средняя цена купленного на платформе товара за январь—август выросла на 4,5% год к году. Это ниже инфляции, составившей в августе, согласно Росстату, 9,05%.

Снижение средней стоимости покупки не указывает на негативную тенденцию. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов приводит в пример продукты питания: в январе—июне 2024 года в этом сегменте средний чек при их заказе составил 846 руб., сократившись на 21,4% год к году. «Но по натуральным продажам продукты обогнали цифровую и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома»,— говорит эксперт. Это, по его словам, связано с увеличением частоты заказов продовольственных товаров.

В Go Mobile и «МТС Ads» считают, что дорогостоящие товары пользователи предпочитают приобретать в специализированных интернет-магазинах.

Тенденцию уже почувствовали российские производители одежды. Гендиректор «Глории Джинс» Максим Басов пояснил “Ъ”, что в течение двух-трех лет компания рассчитывает продавать на собственных онлайн-площадках 75–80% продукции. Гендиректор Baon Илья Ярошенко говорит, что полностью коллекция его бренда представлена только в собственном онлайн-магазине компании и нишевом маркетплейсе Lamoda.

Президент Finn Flare Ксения Рясова рассчитывает уменьшить число маркетплейсов, где присутствует ритейлер. Сеть планирует оставаться на Lamoda, а на одном из крупных маркетплейсов намерена реализовывать только стоки. «Finn Flare выходит на более премиальное позиционирование, а продажи на маркетплейсах — явно не про это»,— говорит госпожа Рясова. Она не скрывает, что это может потребовать снижения оборота.

Стратегии работы с маркетплейсами становятся более дифференцированными, констатирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Некоторые нишевые марки, по ее наблюдениям, в целом избегают присутствия на маркетплейсах, а премиальные ограничивают работу с массовыми площадками. Компромиссом иногда выступает создание специально для маркетплейсов отдельных базовых коллекций. Полный отказ от присутствия на таких площадках госпожа Лебсак-Клейманс называет практически невозможным для крупных брендов.

Полина Гриценко, Варвара Семенова, Александра Мерцалова