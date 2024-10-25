Luding Group меняет главного

Исполнительным директором крупного дистрибутора зарубежных вин Luding Group стал Гарегин Шахмеликян, ранее занимавший руководящие должности в «Руст», Pernod Ricard, Diageo, Castel Groupe и Simple. В Luding утверждают, что новый глава должен будет развивать в том числе экспорт собственных брендов компании. Однако эксперты говорят, что сейчас внутренний рынок куда более привлекательный, чем зарубежные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О кадровых изменениях в Luding Group, считающейся одним из крупных российских импортеров вина, “Ъ” сообщили в самой компании. Эрнест Хачатурян, являвшийся с начала 2021 года исполнительным директором группы, уступает эту должность Гарегину Шахмеликяну, а сам возглавит совет директоров.

По словам господина Хачатуряна, новый гендиректор займется в том числе развитием экспорта собственных брендов. Это вряд ли займет заметную долю в масштабах бизнеса компании, сомневается руководитель отраслевого информационного центра WineRetail Александр Ставцев. «Внутренний алкогольный рынок по своим объемам сейчас интереснее любого зарубежного»,— добавляет он.

Гарегин Шахмеликян ранее также занимал руководящие посты в алкогольных компаниях — Pernod Ricard, Diageo, Castel Groupe и Simple. Последнее место его работы — алкогольная компания «Руст», где он был исполнительным директором.

По 50% Luding Group у Артура Варжапетяна и Армена Шахазихяна. В портфеле компании около 6 тыс. позиций от производителей из 33 стран, и реализует их сеть партнерских винотек Drinx. По данным СПАРК, в 2023 году выручка Luding Group составила 45,3 млрд руб., чистая прибыль — 629,6 млн руб.

Согласно составленному в 2023 году рейтингу WineRetail, Luding Group занимает второе место в России среди импортеров вина в натуральном выражении, уступая лишь Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). За 2023 год группа ввезла в РФ 429,8 млн литров тихих и крепленых вин, что на 3,5% больше год к году, крепкого алкоголя — 119,4 млн литров, или на 44,5% больше. Компания также развивает свои бренды — водку Tchaikovsky, джин Lockwood, коньяк «Айвазовский», разливаемые по контракту на мощностях Olymp Winery в Краснодарском крае, Коломенского винно-коньячного завода и других предприятиях.

Партнер консалтинговой компании Ward Howell Дарья Аникина говорит, что исполнительный директор отвечает прежде всего за операционную работу, включая поиск новых поставщиков. Перед новым топ-менеджером поставлена задача развивать собственные бренды компании, предполагает Александр Ставцев, уточняя, что продвигать их с нуля достаточно сложно. По его мнению, к этому подталкивает сильно меняющаяся структура рынка.

Эрнест Хачатурян, исполнительный директор Luding Group, в интервью “Ъ”, 13 апреля 2023 года: «Уходят с рынка небольшие импортеры и международные бренды, и за счет этого крупные игроки будут прирастать в доле».

Если раньше Luding Group была одним из главных поставщиков вина в российскую розницу, то уже с 2019 года ритейлеры начали активно наращивать собственную дистрибуцию алкоголя из-за рубежа. В такой конкурентной среде Luding Group необходимо удержать позиции, поэтому она начала торговать российским вином и крепким алкоголем, поясняет Александр Ставцев. Это, по его мнению, также позволило компании несколько минимизировать издержки, связанные с ростом пошлин на ввоз в РФ импортного алкоголя. Так, с июля 2024 года ставка на вино из «недружественных» стран повышена до 25%, но не менее $2 за 1 литр против 20% ранее, а с сентября этого же года на крепкий алкоголь размер ввозной пошлины достиг 20%, но не менее €3 за литр 100-процентного спирта.

Дарья Аникина добавляет, что обычно исполнительный директор — это доверенное лицо собственников бизнеса. На алкогольном рынке это сейчас особенно актуально, учитывая текущую конъюнктуру, формирующуюся под давлением внешних факторов и ужесточения регулирования этой отрасли, считает эксперт.

Владимир Комаров