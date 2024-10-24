«Атом» распадается на инвесторов

Компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», планирует привлечь 19,99 млрд руб. среди широкого списка потенциальных инвесторов за счет выпуска новых акций. В их число автопроизводитель включил действующих акционеров, а также крупные промышленные и энергетические компании. Часть аналитиков считает проект привлекательным для инвестиций, другие видят риски недостаточного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Разработчик электромобилей «Атом» — компания «Кама» — в рамках судебного спора раскрыла новых потенциальных инвесторов. Список компаний есть в решении арбитражного суда Татарстана от 18 октября по иску миноритарного акционера «Камы» Сергея Васина. Он требовал признать недействительным дополнительный выпуск акций «Камы», ссылаясь на нарушение его прав на преимущественный выкуп. Суд в удовлетворении иска отказал.

Совет директором «Камы» принял решение о размещении дополнительных 547,9 тыс. акций по закрытой подписке по цене 36,5 тыс. за штуку, что должно позволить увеличить уставный капитал на 19,99 млрд руб. В числе компаний, среди которых предполагается разместить акции,— КамАЗ, «Ротек», входящие в «Росатом» «Рэнера» и ТВЭЛ, «Ренова», «Татнефть», РФПИ, Газпромбанк, «Газпром-Медиа Холдинг», «Хит Моторз Рус» (гендиректор и совладелец Ханс-Петер Мозер также возглавляет завод «Москвич»), структуры холдинга ТЭМПО. «Кама», говорится в решении суда, в рамках спора заявляла, что признание выпуска недействительным приведет к аннулированию уже совершенных сделок купли-продажи акций. Список компаний, уже купивших акции, не раскрывается.

«Кама» создана в 2021 году. На первоначальной стадии инвесторами выступили гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложив в проект по 360 млн руб. Как сказано в материалах суда, мажоритарным акционером «Камы» выступает ООО «Восход». По данным ЕГРЮЛ, 37,5% общества принадлежит господину Когогину, 25% — Рубену Варданяну, 37,5% — ООО «Спектр». Также, согласно материалам суда, в акционерном капитале «Камы» присутствует ПАО «КамАЗ». Ранее стало известно о покупке доли в «Каме» «Рэнерой» за 6,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 июля 2023 года).

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В «Каме» размещение акций не прокомментировали. Источник “Ъ” в одной из компаний, упомянутых в списке, говорит, что из АО «Кама» приходили с предложением к разным участникам рынка, но структура собеседника “Ъ” не рассматривает эту инвестицию. В «Рэнере», КамАЗе и «Ренове» от комментариев отказались. «Газпром-Медиа Холдинг» «не подтверждает» приобретение акций «Камы». В ТВЭЛ заявили, что не владеют акциями компании. Источник “Ъ” на рынке полагает, что указанные в списке компании — те, с кем менеджмент хочет провести переговоры.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что срок размещения обычно не превышает года с регистрации выпуска. Партнер коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров добавляет: у эмитента есть возможностью продления срока до не более трех лет. Судя по ЕГРЮЛ, говорит советник Orchards Вадим Бородкин, процедура дополнительной эмиссии пока не завершена.

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Серийную сборку «Атома» планируется начать в 2025 году на заводе «Москвич». В 2023 году гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк говорил, что объем производства на первом этапе будет зависеть от числа предзаказов со стороны бизнеса: от 5 тыс. до 15 тыс. автомобилей. К 2030 году «Кама» рассчитывает выпускать около 100 тыс. электромобилей ежегодно.

Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» говорит, что у «Камы» есть шанс создать отечественный электромобиль на уровне мировых стандартов, а тренд на электромобильность очевиден. «Инвестиции в проект на ранней стадии вполне могут окупиться»,— отмечает он. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов, впрочем, считает, что проект в случае успеха даст компетенции в создании электрокаров и потенциальных покупателей в РФ в заявленной нише много не наберется. По данным «Автостата», в январе—сентябре продажи новых электромобилей выросли на 60% год к году, до 13,96 тыс. штук. Рост продолжится и в 2025 году, прогнозируют в агентстве.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев