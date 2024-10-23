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Коммерсантъ FM
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Кредитки гнутся от нагрузки

Выдача карт продолжила снижение

В минувшем сентябре банки выдали менее 2 млн кредитных карт, впервые за полтора года. На сегменте продолжают сказываться регуляторные ограничения ЦБ, высокие ставки, а также снижение числа качественных заемщиков. При этом банки вынуждены ухудшать условия по продукту. Впрочем, радикального снижения в сегменте ждать не стоит, отмечают эксперты, так как кредитки сохраняют высокую маржинальность для банков за счет широких возможностей для кросс-продаж.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года количество выданных банками кредитных карт составило всего 1,96 млн штук — минимальное значение с февраля 2023 года. Объем выдачи немногим превысил 251 млрд руб.— минимум с февраля этого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”.

Снижение активности в этом сегменте розничного кредитования продолжается третий месяц подряд.

За это время количество выданных кредиток снизилось более чем на 19%, а объемы сократились на 17%. Однако это лучше результата выдачи по сегменту кредитов наличными. По данным Frank RG, в сентябре объем выдач упал почти на 35% по сравнению с маем, а количество кредитов сократилось более чем на 26%.

Банки долгое время наращивали выдачи кредитных карт, так как особенности этого продукта с точки зрения расчета полной стоимости кредита (длительные беспроцентные периоды) и долговой нагрузки (учитывалась утилизация лимитов по портфелю, а не весь одобренный лимит) позволяли одобрять кредитные карты более рискованным заемщикам (см. “Ъ” от 25 мая). Однако с третьего квартала 2024 года Банк России запретил выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% (см. “Ъ” от 24 мая). А в сентябре регулятор рекомендовал банкам при расчете полной стоимости кредита (ПСК) не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки — весь одобренный лимит, а не объем его утилизации. На этом фоне сегмент кредитных карт ускорил снижение.

Эксперты отмечают, что проникновение кредитных карт на рынке достигло максимума.

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, «заемщики, которым с учетом долговой нагрузки еще можно выдать карту, либо уже имеют одну, а то и несколько карт в кошельке и больше в них не нуждаются, либо ожидают улучшения рыночных условий». Тем же, чья кредитная нагрузка на пределе, «выдавать карты не позволяют регуляторные требования, или же в качестве компромисса банкам приходится существенно снижать размеры кредитования», отмечает он.

В банках также указывают, что отреагировали на действия ЦБ. «Новый комплекс мер от регулятора по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования привел к пересмотру продуктовых предложений по кредитным картам»,— заявили в ВТБ. В банке скорректировали кредитный продукт, пересмотрев длительность льготного периода и сократив расходы на активное привлечение.

При этом и участники рынка, и эксперты ожидают в ближайшие месяцы замедления выдачи кредитных карт.

Впрочем, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что «драматического снижения не ожидается: сокращая "уличную" розницу, кредитные организации одновременно расширяют лимиты кредитования проверенным заемщикам с историей обслуживания в банке». По данным ОКБ, несмотря на сокращение среднего чека в сентябре до 128,2 тыс. руб., на 2% по сравнению с августом, в целом он остается выше на 11,5%, чем в первой половине 2024 года, и на 8,5% выше среднего значения за 2023 год.

Закредитованность граждан вернулась в 2022 год

Тем более что сегмент кредитных карт сохраняет высокую маржинальность для банков. Как поясняет господин Уклеин, «помимо прямой выгоды в виде комиссий за просрочку, интерчейндж и страхование банковской карты, кредитор, как правило, получает и косвенные доходы». В частности, установка мобильного приложения в разы увеличивает знания банка о клиенте. Анализ этих «больших данных» позволяет максимально адресно предложить кросс-продукты — депозитные, страховые, скидки на доставку, каршеринг и т. п., отмечает эксперт.

Полина Трифонова

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