Меньше трех не занимать

Объем кредитов, приходящихся на заемщиков, имеющих три кредита и более, впервые превысил половину от всей розничной задолженности физлиц. При этом рост этого показателя ускорился во втором квартале 2024 года и, по прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится. В результате это может привести к заметному росту просроченной задолженности в следующем году и, как итог,— снижению прибыльности банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем заемных средств, приходящихся на граждан, имеющих три кредита и более, на середину 2024 года превысил 50%. Такие данные приводит ЦБ в обзоре (.pdf), посвященном тенденциям в сегменте розничного кредитования, опубликованном во вторник, 1 октября. Это случилось впервые с начала 2022 года. Данные по более ранним периодам ЦБ не опубликовал, однако, судя по динамике последних лет, они были ниже.

Во втором квартале 2024 года рост портфеля кредитов, приходящихся на эту категорию заемщиков, ускорился. Если в первом квартале этот показатель вырос на 800 млрд руб., то во втором вдвое больше — на 1,6 трлн руб. В результате число этих заемщиков выросло до 13,2 млн человек, а сумма приходящейся на них задолженности, по данным на 1 июля 2024 года, составила 19 трлн руб. В то же время на заемщиков с одним кредитом приходится менее 10 трлн руб., а с двумя — менее 8,5 трлн руб.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что рост доли этой категории заемщиков продолжится, потому что выдавалось много ипотечных кредитов и этим людям могут потребоваться кредиты на повседневные нужды. «Люди продолжают брать необеспеченные кредиты, потому что другим способом не могут решить свои накопившиеся проблемы, которые, возможно, откладывали во время пандемии, а потом и в начале 2022 года»,— говорит он. Кроме того, по его словам, граждане видят, что ключевая ставка только растет.

Эксперты также уверены, что закредитованность населения и просрочка будут расти и в следующем году могут доставить банкам серьезные проблемы.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин обращает внимание, что сам по себе факт того, что на заемщиков с тремя и более кредитами приходится более 50% задолженности не критичен, но динамика роста этой доли отражает общую тенденцию роста закредитованности граждан. «В условиях повышенной инфляции и высоких кредитных ставок доля таких заемщиков будет возрастать»,— говорит он. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что такие параметры, как среднее отношение платежей по обслуживанию долгов к доходам и доля задолженности заемщиков с множественными кредитами, характеризуют долговую нагрузку населения, которая сейчас крайне высока. «Во многом это результат действия льготных ипотечных программ, а также ограниченной эффективности мер по охлаждению рынков, отстававших от скорости их перегрева»,— считает он.

По мнению экспертов, просрочка в рознице будет расти, тем более что размывающие ее новые выдачи замедляются. В частности, уже летом этого года было отмечено снижение выдачи (см. «Ъ» от 6 сентября). Так, по данным Frаnk RG, на рынке кредитов наличными в августе банки выдали на 9% меньше кредитов, чем в июле, и на 14,5% меньше, чем в мае.

При этом, как отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин, качество выданных кредитов также снижается.

«Согласно данным Банка России, ранние индикаторы кредитного качества сигнализируют, что по кредитам наличными, выданным в период ужесточения ДКП, заемщики стали чаще допускать просрочку»,— отмечает он.

Все это в перспективе может отразиться на финансовых результатах банковского сектора в следующем году. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что в перспективе одного и более года объем просроченных по выплатам займов может увеличиться, что, безусловно, негативно скажется на финансовой картине внутри кредитных организаций, в том числе и на их прибыли, так как надо будет закладывать еще больше резервов на просрочку.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева