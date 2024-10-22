ЕС выделит €18 млрд на кредит Украине за счет доходов от российских активов

Евросоюз намерен выделить порядка €18 млрд на кредит Киеву за погашением в счет доходов от замороженных российских активов, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Нью-Йорк.

«На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины»,— сказал он (цитата по ТАСС). Господин Линднер высоко оценил слова своей американской коллеги Джанет Йеллен, что доля Вашингтона в общем размере кредита для Украины составит $20 млрд.

Европейский парламент сегодня, 22 октября, согласовал предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в размере €35 млрд за счет доходов от активов РФ. Этот заем со стороны Евросоюза — часть кредитной линии «Группы семи» (G7), которая может составить $50 млрд или €45 млрд. Страны G7 на текущей неделе могут финализировать обсуждение сделки по выделению кредита Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.

О поддержке Украины со стороны Евросоюза — в материале «Ъ» «Евросоюз пригревает Киев».