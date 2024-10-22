Минфин США: сделка G7 по кредиту для Украины близка к завершению

Страны «Группы семи» (G7) уже на этой неделе могут завершить обсуждение сделки по выделению Украине кредита на $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов Центробанка России. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, доля американского правительства в кредите составит $20 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

«Мы на 99% готовы, и это касается всего лишь нескольких относительно небольших вещей. Мы очень близки, и нет ничего существенного, что нужно еще проработать»,— сказала министр во время общения с журналистами в Вашингтоне (цитата по Bloomberg). По ее словам, финансирование должно начать поступать на Украину к концу года.

Госпожа Йелен добавила, что США все еще ждут гарантий от Евросоюза о введении более долгосрочного режима санкций, чтобы прибыль от российских активов оставалась доступной. На данный момент режим санкций ЕС требует единогласного продления каждые полгода.

Страны G7 в июне объявили о решении до конца года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По информации СМИ, США изначально были готовы выделить $20 млрд, если ЕС продлит срок действия санкций с 6 до 36 месяцев.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».