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Коммерсантъ FM
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Евросоюз пригревает Киев

Чем глава Еврокомиссии порадовала украинское руководство

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посетила Киев с визитом, в центре которого оказалось обсуждение вопросов энергобезопасности. Заранее было известно, что она едет на Украину не с пустыми руками: накануне Евросоюз (ЕС) согласовал выделение дополнительных €160 млн на поддержку украинской энергосистемы, что особенно актуально с учетом приближения зимы. Кроме того, в пятницу было объявлено о выделении Киеву кредита в размере €35 млрд. В основном финансирование будет производиться за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов. В МИД РФ тем временем вновь обвинили Брюссель в «масштабном воровстве», которое «окончательно обнулит авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу».

Урсула фон дер Ляйен пообещала помогать энергетической инфраструктуре Украины (на фото: председатель Еврокомиссии у генератора во время посещения киевского офиса Госслужбы по чрезвычайным ситуациям)

Урсула фон дер Ляйен пообещала помогать энергетической инфраструктуре Украины (на фото: председатель Еврокомиссии у генератора во время посещения киевского офиса Госслужбы по чрезвычайным ситуациям)

Фото: AP

Урсула фон дер Ляйен пообещала помогать энергетической инфраструктуре Украины (на фото: председатель Еврокомиссии у генератора во время посещения киевского офиса Госслужбы по чрезвычайным ситуациям)

Фото: AP

«Я приехала сюда (в Киев.— “Ъ”), чтобы обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до вопросов обороны, от присоединения (Украины к ЕС.— “Ъ”) до прогресса по кредитам G7»,— написала в пятницу утром Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Эта поездка в Киев стала для нее первой с момента июльского переизбрания председателем Еврокомиссии и восьмой с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

То, что тем для обсуждения накопилось немало, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой — особенно весомой — осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей»,— сказал он в четверг вечером, анонсируя «важные переговоры» с главой Еврокомиссии. В ряду приоритетных тем для обсуждения господин Зеленский назвал положение на фронте, вопросы поставок и совместного производства оружия, политическое взаимодействие, а также энергетику.

Последнее, впрочем, можно было выделить в качестве ключевой цели визита Урсулы фон дер Ляйен. «Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Евросоюз намерен усилить поддержку Украины. Готовимся к зиме вместе»,— сообщила она в четверг на пресс-конференции, которую провела вместе с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. До этого МЭА выпустило доклад по этой теме, из которого следовало: грядущая зима будет «самым суровым испытанием» для украинской энергосистемы.

Как заверила председатель Еврокомиссии, Евросоюз намерен помочь Украине восстановить к предстоящей зиме энергетические объекты, необходимые для производства 15% от общего объема потребностей страны в энергетике.

На эти цели ЕС выделит €160 млн. €100 млн направят на восстановление поврежденных теплоэлектростанций и установку новых солнечных электростанций, €60 млн — на обустройство пунктов обогрева и иные гуманитарные нужды. Всего же, как сообщили в Еврокомиссии 19 сентября, с февраля 2022 года Евросоюз поддержал энергетическую инфраструктуру Украины помощью в размере €2 млрд.

Запланированное финансирование в основном будет производиться за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов. «Справедливо, что Россия платит за разрушения, в которых она виновна»,— отметила в четверг Урсула фон дер Ляйен.

При этом в ходе переговоров в Киеве она подтвердила, что у ЕС куда более масштабные планы в отношении российских активов.

В частности, как заявила глава Еврокомиссии, Евросоюз намерен предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением из доходов от замороженных средств РФ. По словам Владимира Зеленского, средства направят прежде всего на энергетику, бомбоубежища и закупку вооружений.

Брюссель пообещал Киеву миллиарды евро доходов от российских активов

Заявления, касающиеся замороженных российских средств, не остались незамеченными в Москве. Как заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «факты масштабного воровства российских активов окончательно обнулят авторитет и доверие международного мирового сообщества к Евросоюзу». Сам ЕС, по словам госпожи Захаровой, «будет, таким образом, отброшен на периферию всех мировых процессов».

Российская сторона утверждает, что не оставит конфискацию российских средств без ответа. Как заявлял в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия западных стран по изъятию активов РФ «обязательно будут иметь юридические последствия». В начале сентября о «последствиях "экспериментов" с чужой суверенной собственностью» предупреждали и в МИДе. По словам директора департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрия Биричевского, эти последствия «будут чувствительны для "коллективного Запада"». Впрочем, о чем именно может идти речь — пока не пояснялось.

Анастасия Домбицкая

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