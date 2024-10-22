Ушаков: на статус партнеров БРИКС претендуют 13 стран

На статус государств—партнеров БРИКС претендуют 13 государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Вопрос выдачи этих статусов он назвал предметом консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры... Сейчас, честно говоря, их 13 (кандидатов на статус стран-партнеров.— "Ъ")»,— сказал Юрий Ушаков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»). Какие именно это страны, он не уточнил.

Сейчас в состав БРИКС входят девять государств. Еще 23 страны имеют статус партнеров или кандидатов на присоединение к объединению. В их числе Белоруссия, Индонезия, Казахстан и Турция.

Накануне, 21 октября, господин Ушаков говорил, что механизм предоставления статуса государства-партнера будет обсуждаться на саммите. «Это очень важно, мы надеемся, что удастся эти модальности "государство-партнер" окончательно согласовать, и тогда будет уже видно, кого и как приглашать к сотрудничеству в БРИКС на следующих этапах»,— пояснял господин Ушаков.

О саммите БРИКС читайте в тексте «Ъ» «БРИКС сближает Индию и Китай».