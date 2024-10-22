Великий, могучий и свободный от мухлежа и коррупции

Госдума во вторник приняла в первом чтении очередные инициативы из «миграционного пакета». Депутаты запретили посредническим структурам принимать у приезжих экзамены по русскому языку и истории РФ, ввели внесудебную блокировку интернет-ресурсов, помогающих в незаконном оформлении миграционного статуса, и установили многомиллионные штрафы за подделку документов «в целях организации незаконной миграции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все пять «миграционных» законопроектов, разработанных комиссией под руководством Ирины Яровой, приняты в первом чтении без особых возражений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Все пять «миграционных» законопроектов, разработанных комиссией под руководством Ирины Яровой, приняты в первом чтении без особых возражений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, думская комиссия по вопросам миграционной политики под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия», ЕР) разработала пакет из пяти инициатив. Они были внесены в Думу большой группой депутатов всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Первые два законопроекта, одобренные в первом чтении на прошлой неделе, усиливают уголовную ответственность за организацию нелегальной миграции и придают незаконному пребыванию в России статус отягчающего обстоятельства при совершении любых преступлений (см. “Ъ” от 17 октября). 22 октября дошла очередь до остальных трех инициатив, которые презентовала коллегам госпожа Яровая.

В настоящее время для получения разрешения на временное пребывание и на работу либо вида на жительство иностранец обязан подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ, напомнила вице-спикер. Но законодатели усомнились в том, что сертификаты выдаются честно и заслуженно, и обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку образовательных учреждений, которые уполномочены правительством проводить экзамены. «Итоги проверки вскрыли серьезные нарушения, и благодаря работе нашей комиссии количество организаций, которые имеют право проверять знание русского языка, сокращено в четыре раза»,— доложила Ирина Яровая. Но и этого депутатам показалось мало, поэтому они разработали законопроект о запрете посредническим структурам принимать экзамены у мигрантов.

Вячеслав Володин предположил, что следующим шагом должна стать организация «профессиональных площадок», где экзамены принимали бы квалифицированные специалисты под контролем МВД, Минобрнауки и Рособрнадзора.

Причем на этих площадках «должно быть установлено оборудование, как при сдаче ЕГЭ, с тем чтобы никто уже там не мухлевал и не коррумпировал экзаменационную комиссию», добавил спикер. Поправки поддержали 400 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Второй законопроект предусматривает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, где предлагаются услуги по оформлению поддельных документов для получения миграционного статуса. «Отсечение информационного потока необходимо для того, чтобы сам рынок преступных услуг закрыть»,— пояснила госпожа Яровая. Глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР) назвал инициативу «значимой и актуальной», отметив, что ко второму чтению нужно будет еще установить критерии информации, подлежащей блокировке.

Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду»), правда, поинтересовался, действительно ли нужно для каждого вида нарушений принимать свой закон или можно выработать общий принцип и автоматически распространять механизм ограничений на новые виды нарушений. Но Ирина Яровая заверила его, что детализация нужна, поскольку речь идет о внесудебной процедуре как о способе быстрого реагирования. Вопросов больше ни у кого не было, и проект единогласно одобрили 398 депутатов.

Наконец, авторы третьего законопроекта предложили добавить в ст. 19.23 Кодекса об административных правонарушениях (подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт) две новые части, которые касаются юрлиц, фальсифицирующих документы именно «в целях организации незаконной миграции». Штрафы за это будут на порядки больше, чем за «обычную» подделку (сейчас — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.): от 5 млн до 10 млн руб. за первое нарушение и от 10 млн до 60 млн руб. в случае рецидива. За проект проголосовал 401 депутат, воздержался один. Но поскольку ни вопросов, ни возражений у депутатов до этого не было, Вячеслав Володин тут же предположил, что это «воздержание» было технической ошибкой.

Ксения Веретенникова