И пусть никто не уйдет ненаказанным

Госдума в среду единогласно приняла в первом чтении два законопроекта из нового «миграционного пакета». Согласно этим поправкам, уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции усилится, а незаконное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений. Спикер Думы Вячеслав Володин также предложил исключить здравоохранение и образование из списка сфер, работа в которых дает право на упрощенное получение вида на жительство, и призвал профильные министерства вместо привлечения мигрантов заниматься подготовкой своих кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикеру Госдумы Вячеславу Володину и его заместителю Ирине Яровой в среду было что сказать друг другу и депутатам о правильной миграционной политике

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикеру Госдумы Вячеславу Володину и его заместителю Ирине Яровой в среду было что сказать друг другу и депутатам о правильной миграционной политике

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, с начала года Дума приняла уже семь законов в сфере контроля над миграцией (последний из них, о борьбе с фиктивными браками иностранцев, был одобрен в третьем чтении 15 октября). 16 октября очередь дошла до двух из пяти новых инициатив, разработанных комиссией по вопросам миграционной политики под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Под ними подписались члены всех фракций, включая их лидеров, и спикер Вячеслав Володин (см. “Ъ” от 30 сентября).

Первый документ вводит в ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции) нижний предел ответственности — два года лишения свободы. Отсутствие такового позволяло судам назначать наказание, «несоразмерное содеянному», отмечают авторы в пояснительной записке. Также депутаты предложили перевести указанные в этой статье деяния в категорию особо тяжких, если они совершены организованной группой или «в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений». Наказание в таком случае составит от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом от 3 млн до 5 млн руб. Наконец, за пособничество нелегальной миграции, в частности за фиктивную регистрацию иностранцев, теперь будет грозить до пяти лет лишения свободы (вместо прежних трех).

Рассказывая о поправках, Ирина Яровая заверила, что их принятие приведет к «абсолютной строгости и неотвратимости наказания», а по совокупности с другими преступлениями санкции могут составить до 25 лет лишения свободы.

«Многие говорили, что надо принимать решения, кто-то еще пытался Думу критиковать,— не удержался от реплики спикер Володин.— Но никто, кроме депутатов Госдумы, не предложил действенной меры по защите наших граждан, общественного порядка и нашей страны».

Депутаты не стали спорить с актуальностью законопроекта, но поделились рядом опасений. Так, Николай Арефьев (КПРФ) обратил внимание, что в МФЦ Москвы «регистрацией занимаются таджики и узбеки», и усомнился, что можно избавиться от нарушений, допустив мигрантов на «режимный объект». Госпожа Яровая пояснила, что регионы вправе определять перечень профессий, к которым нельзя привлекать иностранных работников, и как раз сейчас комиссия проводит системный анализ того, насколько эффективно используется это полномочие.

Тут слово вновь взял Вячеслав Володин, чтобы напомнить, что Минтруд формирует список приоритетных профессий, дающих право иностранцам получить вид на жительство в ускоренном порядке.

В связи с этим спикер предложил пригласить в Думу профильного министра и спросить, «почему такое происходит». А кроме того, нужно рассмотреть вопрос об исключении из этого списка сфер образования и здравоохранения, заявил господин Володин: «В этом перечне и врачи, и медицинские сестры, и учителя. А какое качество их обучения, дипломы? Ведь мы сейчас и эти темы рассматриваем, потому что никто не наказывал за липовые справки, а как жизнь показала, посмотрите, сколько фактов подделки документов!» Поэтому необходимо обратиться к Минздраву, Минпросу и Минобрнауки с просьбой не вносить предложения о привлечении мигрантов в эти сферы, а самим заниматься подготовкой кадров, и чтобы Минэкономразвития тоже «в стороне не стояло — со своей стороны, предлагало бы нам решение», резюмировал спикер.

Еще пара новых идей прозвучала в выступлениях от фракций. Николай Коломейцев (КПРФ) предложил, в частности, предусмотреть в бюджете повышение зарплат правоохранителям, которые борются с незаконной миграцией. А Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил за повсеместную установку в аэропортах приборов для снятия отпечатков пальцев, чтобы «криминальные элементы не проникали в нашу страну». В итоге за законопроект проголосовали 398 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Затем депутаты перешли ко второй инициативе — поправкам к УК о признании факта незаконного пребывания в РФ отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ирина Яровая сообщила, что, по оценкам правоохранителей, в России находятся 739 тыс. нелегальных мигрантов, хотя, по ее личному мнению, их гораздо больше. Она также рассказала, что депутаты проанализировали статистику преступлений, совершенных в РФ мигрантами, и выяснили, что нелегалы нарушают закон гораздо чаще. Наличие же отягчающего обстоятельства не позволит суду переквалифицировать преступление на менее тяжкое, подчеркнула госпожа Яровая. Вопросов к ней не возникло, и проект был единогласно поддержан 396 депутатами. Напомним, на днях правительство отказалось поддержать законопроект о признании отягчающим обстоятельством иностранное гражданство.

Ксения Веретенникова