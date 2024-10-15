Брак потребует проверки временем

Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание (РВП). Со вступлением документа в силу иностранцы, вступившие в брак с гражданином или гражданкой РФ, смогут претендовать на РВП лишь через три года после регистрации отношений в ЗАГСе. Сейчас заявку на эту процедуру можно подать уже на следующий день после официального оформления брака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к законам «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» были внесены в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом в ноябре 2023 года. В документе первоначально предлагалось выдавать разрешение на РВП иностранцам, заключившим брак с гражданами РФ, не ранее чем через два года после оформления отношений в органе ЗАГС. ВНЖ для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) граждан РФ депутаты хотели выдавать с важным условием: ребенок должен быть рожден в действующем браке с россиянами. Также было предложено отзывать РВП и ВНЖ в случаях, если брак соискателя гражданства был признан судом недействительным либо если усыновление (или акт установления отцовства) ребенка—гражданина РФ было отменено судом.

Согласно пояснительной записке, цель инициативы — борьба с фиктивными браками и фиктивным отцовством для получения миграционного статуса.

Поправки были приняты Госдумой в первом чтении в апреле 2024 года. Однако ко второму чтению спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) анонсировал более существенное увеличение срока ожидания РВП — три года c момента брака иностранца с гражданином РФ в ЗАГСе. Отметим, сейчас заявку на РВП иностранец по закону может подать уже на следующий день после заключения брака, а заявление на ВНЖ — через восемь месяцев после получения РВП (согласно приказу №417 МВД РФ от 11 июня 2020 года). Господин Володин ранее ссылался на статистику МВД, согласно которой с 2021 года было заключено 4,3 тыс. фиктивных браков «с целью получения миграционного статуса». По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, за семь месяцев 2024 года было аннулировано 107 РВП и 75 ВНЖ (см. “Ъ” от 28 сентября 2024 года). 15 октября закон был принят в окончательном, третьем чтении.

Для получения гражданства РФ в общем порядке иностранец должен сначала получить РВП, а затем вид на жительство (ВНЖ), после чего непрерывно прожить в России пять лет, быть трудоустроенным и владеть русским языком. ВНЖ может быть выдан иностранцу, прожившему в стране с РВП не менее года. Принятые в 2019 году поправки разрешили ряду категорий заявителей претендовать на ВНЖ минуя РВП: среди них, в частности, родившиеся на территории России граждане СССР, их дети и квалифицированные специалисты.

Глава коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина поясняла, что после вступления закона в силу «иностранцу фиктивный брак будет невыгоден». «Жениться или выходить замуж, чтобы три года ждать возможности подать заявление на получение разрешительного документа? За три года может много что произойти. Как правило, если брак фиктивный, граждане РФ настроены прекратить его в кратчайшие сроки»,— рассуждает она. По ее словам, фиктивные браки часто заключаются, когда в отношении иностранного гражданина инициируется процедура выдворения за пределы РФ — в надежде на его возвращение в Россию.

Главе думского комитета по защите семьи Нине Останиной (КПРФ) «очень хочется» с помощью закона «поставить точку на пути злоупотребления гостеприимством, которое мы оказываем приезжающим гражданам».

По ее словам, фиктивные браки в целом «унизительны для самого института семьи», так как в их основе лежит «исключительно корыстный интерес». Господин Володин пообещал продолжить работу «над совершенствованием миграционной политики», напомнив, что на рассмотрении Госдумы находится еще шесть законопроектов на эту тему.

Александр Воронов