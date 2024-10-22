Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,6%

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта (до 3,6%) относительно предыдущей, июльской оценки. Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта (до 1,3%) по сравнению с оценкой в июле, следует из доклада МВФ.

Согласно опубликованному документу, снижение темпов роста экономики России в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста зарплат.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Центробанка, прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повысился с 17,1% в сентябрьском обзоре до 17,3% в октябрьском, по инфляции — с 7,3% до 7,7%, ВВП — с 3,6% до 3,7%.

Подробнее о динамике ВВП в России — в материале «Ъ» «Экономика России тормозит».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...