МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,6%

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта (до 3,6%) относительно предыдущей, июльской оценки. Прогноз роста в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта (до 1,3%) по сравнению с оценкой в июле, следует из доклада МВФ.

Согласно опубликованному документу, снижение темпов роста экономики России в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста зарплат.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Центробанка, прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повысился с 17,1% в сентябрьском обзоре до 17,3% в октябрьском, по инфляции — с 7,3% до 7,7%, ВВП — с 3,6% до 3,7%.

Подробнее о динамике ВВП в России — в материале «Ъ» «Экономика России тормозит».