Экономика России тормозит

Опережающие индикаторы (прокси ВВП) указывают на продолжающееся охлаждение экономического роста в России в августе—сентябре. Свежий еженедельный мониторинг аналитиков Института переходных экономик ЦБ Финляндии (BOFIT) на основании оценок Минэкономики и динамики выпуска базовых отраслей фиксирует, что рост ВВП России за 12 месяцев в августе еще больше замедлился — практически фронтально, став минимальным с рецессии в третьем квартале 2022 года (см. график). На продолжающееся торможение экономики в сентябре 2024 года указывает и композитный индекс PMI России S&P Global. Он составил 49,4 пункта (указывает на спад), значительно снизившись по сравнению с 52,1 пункта (умеренный рост) в августе, в силу снижения выпуска в промышленности и замедления его роста в услугах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Аналитики BOFIT считают, что рост ВВП замедляется, поскольку Россия больше не может преодолеть ограничения производственных мощностей (в том числе в силу слабых частных инвестиций), и он замедлится с 3,5% в 2024 году до 1% в 2025–2026 годах, что ниже консенсуса и текущего потенциала (его оценки 1,5–2%). «Рост ВВП может оказаться выше ожидаемого, если государственные расходы вырастут еще больше, но такой шаг также усугубит экономические дисбалансы страны»,— заключают они.

Между тем, по свежим расчетам аналитиков Института Гайдара, циклическая компонента российского ВВП (наиболее важна с точки зрения ДКП и эконом- и промполитики) достигла максимума плюс 3,3% в мае 2024 года, после чего началось ее снижение, и в июне она составила плюс 2% — на столько рост экономики превышал свой потенциальный уровень (см. также “Ъ” от 7 октября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Полученные данные позволяют фиксировать, что пик перегрева был пройден, но разрыв выпуска остается положительным и продолжит снижаться — «экономика естественно возвращается на свою трендовую траекторию, темпы роста которой ниже текущих значений». О том, как трансформируется в текущих условиях потенциал российской экономики, отметим, регулярно спорят экономисты Банка России и правительства, сходясь, впрочем, на том, что для его расчета нужны длинные статистические ряды и доступная сейчас статистика недостаточна для таких расчетов.

Артем Чугунов