МИД Украины осудил Гутерриша за планы посетить саммит БРИКС в России

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало планы генсека ООН Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС, который проходит в Татарстане в России. Ведомство напомнило, что он отклонил приглашение Киева на конференцию об урегулировании конфликта, которая состоялась летом в Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН»,— говорится в комментарии МИД Украины в соцсети X.

16-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. На мероприятие в Казань прибыли несколько иностранных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Ожидается, что состоится встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».