Что происходит после ввода войск России на Украину. День 972-й
Новости, карты и заявления 22 октября
Россия продолжает поставки нефти на мировые рынки по ценам выше потолка, установленного Западом, сообщил МВФ. ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией, по версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ. G7 планируют продлить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине, пишет Nikkei. Минобороны Франции предложило обсудить размещение на Украине «неядерных сил» ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
17:42. Российские силы продвинулись по направлению к одному из ключевых пунктов украинского обороны в Донецкой области — городу Часов Яр — AFP со ссылкой на представителя украинского командования.
17:35. ВСУ с помощью дрона атаковали здание администрации Васильевки в Запорожской области, удар пришелся по кабинету главы города, никто не пострадал — заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
17:32. Заявления Парижа о возможном размещении сил Запада на Украине ведут к военному столкновению НАТО с РФ — посольство России во Франции.
16:55. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий на территории РФ — ТАСС. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».
16:49. Президент Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США — AFP.
16:05. Россия продолжает поставки нефти на мировые рынки по ценам выше потолка, установленного Западом — МВФ.
16:02. Громкий взрыв прозвучал в Бердянске на юге Запорожской области — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
15:59. Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, их обвиняют в том, что они стреляли по мирным жителям — СКР.
15:55. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы «Друзья мира» и присоединения к ней новых участников потребуется время — глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Ранее сообщалось, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
15:30. Потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год составляют $41,6 млрд, это на $15,6 млрд больше, чем ожидалось, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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Основные события СВО за октябрь 2024 года
14:53. В Курской области из-за обстрелов ВСУ повреждены 18 объектов культурного наследия, сообщила министр по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Мусьял.
14:41. Силы ПВО уничтожили еще две украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщил губернатор.
14:28. Индия выступает за скорейшее установление мира на Украине и готова оказать любое содействие для урегулирования конфликта, заявил Моди.
13:52. Сотрудник ЖКХ погиб при обстреле Алешек со стороны ВСУ, еще один человек ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
13:52. Две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа сбиты в небе над Курской областью, сообщил губернатор.
12:56. В результате украинских обстрелов за неделю в нескольких населенных пунктах России погибли 10 мирных жителей, свыше 60 человек получили ранения, сообщил Мирошник.
12:09. G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине, пишет Nikkei.
11:59. Население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек, молодежь покидает страну, заявили в фонде ООН.
11:17. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
11:06. Украинский дрон атаковал автомобиль на дороге Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. Один мирный житель ранен, сообщил губернатор Гладков.
10:55. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны G7 на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о конкретных взносах в общий кредит Украине на $50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России.
10:35. Российский Красный Крест помог найти более 1 тыс. человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуацией в Курской области.
10:20. Взрыв вновь прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
10:20. Доля России на рынке сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе выросла в первом полугодии до 20% против 14% годом ранее, несмотря на старания Брюсселя ограничить поставки из России, сообщает Bloomberg.
10:13. После атаки украинского беспилотника в Энергодаре горит цистерна с пропаном, сообщил Балицкий.
9:51. ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией. По версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ.
9:42. Мужчина, погибший во время атаки украинского БПЛА в Энергодаре, был сотрудником заправки, где загорелась газовая цистерна, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
9:24. ВСУ атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры Энергодара и территорию, прилегающую к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один человек погиб, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
9:14. Сеул допустил смену позиции по поставкам Киеву, сообщает Yonhap. В частности, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до начала поставок Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между РФ и КНДР.
9:12. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев.
9:08. Москвича обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные в РФ террористические организации.
8:42. Глава МИД Литвы предложил отправить войска ЕС на Украину под предлогом заявлений Киева о якобы наличии в зоне СВО военных КНДР.
8:37. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
8:36. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщило украинское издание «Общественное».
8:21. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского в связи с его «необоснованными требованиями» по поводу военной помощи Киеву.
8:20. Звуки взрывов раздались в Херсоне, сообщило агентство «РБК-Украина».
8:17. Министр обороны Франции предложил обсудить размещение на Украине «неядерных сил» ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира.
8:17. Два спиртзавода в городе Ефремов и поселке Лужковский Тульской области повреждены при атаках БПЛА, сообщил губернатор. Губернатор Брянской области также проинформировал о серии атак беспилотников на регион. В Тамбовской области при падении беспилотника загорелось предприятие «Биохима».
8:17. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.
8:17. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту в Нижнем Новгороде сняты, сообщил в Telegram представитель Росавиации. Ограничения вводили менее часа назад для обеспечения безопасности полетов.