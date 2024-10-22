Что происходит после ввода войск России на Украину. День 972-й

Россия продолжает поставки нефти на мировые рынки по ценам выше потолка, установленного Западом, сообщил МВФ. ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией, по версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ. G7 планируют продлить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине, пишет Nikkei. Минобороны Франции предложило обсудить размещение на Украине «неядерных сил» ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:42. Российские силы продвинулись по направлению к одному из ключевых пунктов украинского обороны в Донецкой области — городу Часов Яр — AFP со ссылкой на представителя украинского командования.

17:35. ВСУ с помощью дрона атаковали здание администрации Васильевки в Запорожской области, удар пришелся по кабинету главы города, никто не пострадал — заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

17:32. Заявления Парижа о возможном размещении сил Запада на Украине ведут к военному столкновению НАТО с РФ — посольство России во Франции.

16:55. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий на территории РФ — ТАСС. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

16:49. Президент Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США — AFP.

16:05. Россия продолжает поставки нефти на мировые рынки по ценам выше потолка, установленного Западом — МВФ.

16:02. Громкий взрыв прозвучал в Бердянске на юге Запорожской области — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

15:59. Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, их обвиняют в том, что они стреляли по мирным жителям — СКР.

15:55. Бразилия полагает, что для проведения встречи платформы «Друзья мира» и присоединения к ней новых участников потребуется время — глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Ранее сообщалось, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

15:30. Потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год составляют $41,6 млрд, это на $15,6 млрд больше, чем ожидалось, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Фотогалерея Основные события СВО за октябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Смотреть

14:53. В Курской области из-за обстрелов ВСУ повреждены 18 объектов культурного наследия, сообщила министр по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Мусьял.

14:41. Силы ПВО уничтожили еще две украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщил губернатор.

14:28. Индия выступает за скорейшее установление мира на Украине и готова оказать любое содействие для урегулирования конфликта, заявил Моди.

13:52. Сотрудник ЖКХ погиб при обстреле Алешек со стороны ВСУ, еще один человек ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

13:52. Две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа сбиты в небе над Курской областью, сообщил губернатор.

12:56. В результате украинских обстрелов за неделю в нескольких населенных пунктах России погибли 10 мирных жителей, свыше 60 человек получили ранения, сообщил Мирошник.

12:09. G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине, пишет Nikkei.

11:59. Население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек, молодежь покидает страну, заявили в фонде ООН.

11:17. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

11:06. Украинский дрон атаковал автомобиль на дороге Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. Один мирный житель ранен, сообщил губернатор Гладков.

10:55. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны G7 на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о конкретных взносах в общий кредит Украине на $50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России.

10:35. Российский Красный Крест помог найти более 1 тыс. человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуацией в Курской области.

10:20. Взрыв вновь прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

10:20. Доля России на рынке сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе выросла в первом полугодии до 20% против 14% годом ранее, несмотря на старания Брюсселя ограничить поставки из России, сообщает Bloomberg.

10:13. После атаки украинского беспилотника в Энергодаре горит цистерна с пропаном, сообщил Балицкий.

9:51. ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией. По версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ.

9:42. Мужчина, погибший во время атаки украинского БПЛА в Энергодаре, был сотрудником заправки, где загорелась газовая цистерна, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

9:24. ВСУ атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры Энергодара и территорию, прилегающую к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один человек погиб, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

9:14. Сеул допустил смену позиции по поставкам Киеву, сообщает Yonhap. В частности, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до начала поставок Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между РФ и КНДР.

9:12. Пожар на месте падения БПЛА в Воронежской области потушен, пострадавших нет, повреждены стены одного из цехов предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев.

9:08. Москвича обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные в РФ террористические организации.

8:42. Глава МИД Литвы предложил отправить войска ЕС на Украину под предлогом заявлений Киева о якобы наличии в зоне СВО военных КНДР.

8:37. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

8:36. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщило украинское издание «Общественное».

8:21. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского в связи с его «необоснованными требованиями» по поводу военной помощи Киеву.

8:20. Звуки взрывов раздались в Херсоне, сообщило агентство «РБК-Украина».

8:17. Министр обороны Франции предложил обсудить размещение на Украине «неядерных сил» ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира.

8:17. Два спиртзавода в городе Ефремов и поселке Лужковский Тульской области повреждены при атаках БПЛА, сообщил губернатор. Губернатор Брянской области также проинформировал о серии атак беспилотников на регион. В Тамбовской области при падении беспилотника загорелось предприятие «Биохима».

8:17. В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

8:17. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту в Нижнем Новгороде сняты, сообщил в Telegram представитель Росавиации. Ограничения вводили менее часа назад для обеспечения безопасности полетов.