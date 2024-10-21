Путин в Казани встретится с Эрдоганом, Си, Моди, Аббасом и Гутерришем

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС проведет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими международными лидерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как рассказал помощник господина Путина Юрий Ушаков, российский президент захотел встретиться на предстоящем саммите «буквально со всеми лидерами государств». 22 октября Владимир Путин проведет встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, а также с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

Во второй день Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. А с Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент обсудит возможность создания газового хаба.

В третий день пройдут встречи с господином Аббасом. С ним Владимир Путин обменяется мнениями о мерах для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа. Также пройдут встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. После этого президент проведет встречи с Антониу Гутерришем. С ним господин Путин намерен обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участники намерены обсудить актуальные международные проблемы и уделить особое внимание обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Подробнее о предстоящем саммите — в материале «Ъ».