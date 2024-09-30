Ударник Ближнего Востока

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по воюющим с еврейским государством радикальным группировкам Ближнего Востока и устранять их лидеров вслед за главой «Хезболлы» Хасаном Насраллой. Новой жертвой в понедельник стал руководитель штаба палестинского движения «Хамас» в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин. До этого ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору Газа и провели первую за последние два месяца атаку объектов движения повстанцев-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. Израиль демонстрирует решимость воевать со своими противниками на несколько фронтов, пользуясь неготовностью стоящего за радикальными группировками Ближнего Востока Ирана пойти на риск прямого вооруженного конфликта с еврейским государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ударом израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев возле города Тир (на фото) был ликвидирован глава штаба «Хамаса» в Ливане Абу аль-Амин

Фото: Kawnat HAJU / AFP Ударом израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев возле города Тир (на фото) был ликвидирован глава штаба «Хамаса» в Ливане Абу аль-Амин

Фото: Kawnat HAJU / AFP

Стрельба, как в Тире

О гибели в Ливане руководителя штаба «Хамаса» Фатха Шарифа Абу аль-Амина палестинское движение официально сообщило в понедельник в своем Telegram-канале, назвав случившееся «террористической воздушной атакой». Операция по устранению первого лица «Хамаса» в Ливане была проведена рано утром, когда ВВС Израиля нанесли удар по дому Абу аль-Амина в лагере палестинских беженцев Эль-Басс в районе города Тир. Вместе с главой штаба «Хамаса» в Ливане в доме находились его супруга, сын и дочь. Все они погибли.

Незадолго до авианалета в Тире телеканал «Аль-Джазира» сообщил о новых израильских авиаударах по объектам в центральной части Газы, нанесенных в ночь на понедельник. В результате бомбардировок погибли свыше 30 человек.

По информации израильских СМИ, в подземных тоннелях Газы в настоящее время скрывается лидер «Хамаса» Яхья Синвар, который часто находится рядом с заложниками, чтобы минимизировать риск ракетного удара.

Как следует из сообщений, ЦАХАЛ ранее уже имел возможность его ликвидировать, однако приказ так и не был отдан из-за риска гибели заложников. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», после ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Ливане стремящийся избежать его участи Яхья Синвар часто меняет местоположение.

Незадолго до новых ударов в Ливане и Газе Израиль продемонстрировал решимость вести наступление еще на одном ближневосточном фронте — в Йемене, проведя силовую акцию против движения повстанцев-хуситов «Ансар Аллах».

После 7 октября прошлого года хуситы пытаются атаковать Израиль беспилотниками и ракетами, демонстрируя поддержку палестинцев. Последней их акцией в минувшую субботу стала попытка нанести удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В тот день из Йемена была запущена ракета, названная хуситами «Палестина 2» и сбитая силами израильских ПВО. Атака была предпринята в тот момент, когда израильский премьер Биньямин Нетаньяху только вернулся домой после участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По сообщению телеканала «Аль-Джазира», в минувшие выходные израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам хуситов в административном центре йеменской провинции Эль-Ходейда. Основной целью атаки стал морской порт, где загорелся один из нефтяных резервуаров — кадры огромного пожара в Ходейде обошли телеканалы всего мира. В атаке участвовали десятки боевых самолетов, удары наносились на удалении 1,8 тыс. км от границы еврейского государства.

«Мы знаем, как дотянуться очень далеко, мы знаем, как дотянуться даже дальше, и мы знаем, как наносить точные удары»,— отрапортовал по горячим следам атаки начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

Проводившиеся ранее в течение года силами ВВС США и Британии удары по объектам хуситов не ослабили способность йеменских повстанцев продолжать дистанционное противостояние с Израилем. Не смогла обеспечить эффективную защиту атакуемых хуситами гражданских судов и отдельная миссия ЕС. После этого Израиль принял решение осуществить собственную попытку решить проблему, с которой не справились его союзники.

С резким осуждением последних действий Израиля в Йемене выступил МИД Ирана. «Нападение сионистского режима на Йемен и его гражданскую инфраструктуру является очередным грубым нарушением Устава ООН. Международное сообщество обязано противостоять всем этим агрессивным действиям режима»,— заявил представитель МИД Исламской Республики Насер Канани. По его словам, все союзники еврейского государства несут ответственность «за совершаемые им военные преступления как в Ливане и Палестине, так и в Йемене».

Новую эскалацию на Ближнем Востоке в минувшие выходные прокомментировал президент США Джо Байден.

В его заявлении отмечается, что Вашингтон полностью одобряет ликвидацию Хасана Насраллы и другие действия Израиля против враждующих с ним радикальных группировок.

«Его гибель во время израильского авиаудара — это законная кара за многочисленных людей, погибших по его вине. Речь идет о тысячах мирных американцев, израильтян, ливанцев»,— прокомментировал убийство лидера «Хезболлы» Джо Байден. «США поддерживают право Израиля защищаться против "Хезболлы", "Хамаса", хуситов и любых других поддерживаемых Ираном группировок»,— заявил президент США.

Иран скорбит и негодует

Вопрос о том, как далеко сможет пойти Израиль в своих действиях против враждующих с ним радикальных группировок на Ближнем Востоке, во многом будет зависеть и от того, в какие формы с учетом новых реалий будет облечено противодействие еврейскому государству со стороны Ирана — главного вдохновителя и спонсора борьбы с «сионистским режимом».

По решению верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи с воскресенья в стране объявлен общенациональный пятидневный траур по погибшему лидеру «Хезболлы». Вместе с ним в ходе атаки израильских ВВС в Бейруте был убит заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Аббас Нилфорушан.

Новость о гибели еще одного высокопоставленного иранского военного стала новым вызовом иранским властям, поставленным перед необходимостью сохранения репутации внутри страны и в глазах антиизраильской части исламского мира.

Действия Израиля, заставшие врасплох команду иранских реформаторов во главе с президентом Масудом Пезешкианом, вынуждают сторонников сближения с Западом заметно ужесточить свою риторику. В ходе визита на Генассамблею ООН призывавший сделать шаги к нормализации отношений с США и их союзниками президент Пезешкиан на этот раз не скрывал своего возмущения неготовностью Запада оценить сдержанность Ирана, так и не ответившего на убийство в Тегеране 31 июля лидера движения «Хамас» Исмаила Хании.

«Убийство Израилем в Бейруте генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы еще раз доказало, что Тель-Авив не придерживается никаких международных норм. Лживы и обещания глав США и стран Европы прекратить огонь в обмен на то, что Иран не будет отвечать на убийство Израилем в Тегеране главы политбюро движения "Хамас" Исмаила Хании. Их обещания были абсолютной ложью, и предоставление шанса таким преступникам лишь придаст им смелости для совершения большего количества преступлений»,— заявил Масуд Пезешкиан.

В воскресенье парламент Ирана на закрытом заседании приступил к рассмотрению вариантов «ответа и мести» Израилю за убийство Хасана Насраллы.

По сообщению агентства Mehr, ряд парламентариев уже предложили разные сценарии, которые будут предложены Высшему совету национальной безопасности.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, на пресс-конференции по итогам участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ряд государств пытаются вовлечь эту страну в конфликт на Ближнем Востоке. При этом российский министр не стал отвечать на вопрос, повлечет ли убийство Хасана Насраллы какие-то действия Ирана. «Что касается проблем Ирана, интересов Ирана и на вопросы о том, что Иран собирается делать, я не могу отвечать. Это просто некорректно и невежливо»,— заметил господин Лавров.

Сергей Строкань