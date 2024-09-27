Двухударными темпами

По данным “Ъ”, РФ нарастила добычу газа по итогам восьми месяцев на 9,3%, до 463,77 млрд кубометров, в августе показатель вырос на 9,6%, до 54,4 млрд кубометров. Сильнее всего в августе росла добыча у «Газпрома» (MOEX: GAZP) и НОВАТЭКа (MOEX: NVTK), начавшего отгрузки с «Арктик СПГ-2». Первая линия проекта в августе произвела 347 млн кубометров. У прочих независимых производителей добыча газа заметно стагнирует, что, по мнению собеседников “Ъ”, может быть связано с выполнением нефтяниками соглашений по сделке ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ по итогам восьми месяцев выросла на 9,3% год к году, до 463,77 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. В августе производство увеличилось на 9,6%, до 54,4 млрд кубометров. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах.

Добыча «прочих производителей», преимущественно отражающая добычу «Газпрома», за январь—август увеличилась на 14% год к году, до 296,4 млрд кубометров, а в августе — на 13%, до 34 млрд кубометров.

Объяснить опережающую динамику «Газпрома» по добыче в августе сложно. В отличие от предыдущих летних месяцев температурный фактор не играл существенной роли, так как в среднем температура была на уровне прошлых лет. Выработка электроэнергии на ТЭС в Центральной части РФ в августе выросла лишь на 4,8% год к году против роста на 13% в июле, на Северо-Западе, Урале и в Поволжье спрос на газ для выработки ТЭС снижался. Прокачка через Украину упала примерно на 4,3% год к году, до 1,17 млрд кубометров, поставки по «Турецкому потоку» сократились на 3,4% год к году, в Турцию остались на уровне прошлого года. Существенно в августе могли вырасти только поставки в Китай (ориентировочно на 25%, до 2,47 млрд кубометров), но это не могло дать такого значительного вклада в рост показателя. Высокая динамика добычи «Газпрома» могла быть связана с ростом темпов закачки газа в ПХГ, данные по которой не раскрываются.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК увеличил производство за восемь месяцев на 4,6% год к году, до 54,5 млрд кубометров. В августе добыча увеличилась на 19,5%, до 6,85 млрд кубометров. Сразу на 33% в августе выросла добыча на «Таркосаленефтегазе», где производство было близко к зимним максимумам, что может быть связано с высоким спросом на внутреннем рынке.

Добыча на первой линии «Арктик СПГ-2» в августе достигла 347 млн кубометров — максимального показателя с января, когда линия начала производить первый СПГ (см. график). «Арктик СПГ-2» находится под блокирующими санкциями США, в августе начались первые отгрузки с проекта.

При допущении, что на нужды сжижения уходит около 6% сжижаемого газа, августовская добыча на «Арктик СПГ-2» — 0,24 млн тонн СПГ, или 2,8 млн тонн в годовом исчислении, что соответствует загрузке завода по сжижению в 42% от проектной мощности, говорит независимый эксперт Александр Собко. По его оценкам, полученного объема сжиженного газа достаточно для отгрузки трех полных газовозов.

Другие независимые производители заметно снизили темпы роста производства. «Роснефть» за восемь месяцев добыла 52 млрд кубометров газа, что на 1% больше, чем годом ранее. В августе добыча компании впервые за долгое время снизилась — на 4,25%, до 5,92 млрд кубометров. Наибольшее сокращение в августе происходило на «Роспане» (минус 19,6% год к году), где добыча могла упасть из-за июльского пожара, а также на зрелых месторождениях Ванкора (минус 11%) и Самотлора (минус 17%), которые уже находятся в стадии снижения добычи нефти, вслед за чем падает и производство газа.

«Газпром нефть» увеличила производство газа в январе—августе на 3,6%, до 19,9 млрд кубометров газа, в августе — на 1,2%, до 2,38 млрд кубометров. ЛУКОЙЛ за восемь месяцев произвел 11,9 млрд кубометров газа, что на 0,66% меньше, чем годом ранее, в августе добыча осталась на уровне прошлого года — 1,46 млрд кубометров.

Сильнее прочих снизил динамику добычи «Сургутнефтегаз», произведя за январь—август 4,25 млрд кубометров, что на 11,85% ниже, чем в прошлом году. В августе добыча снизилась на 11,87%, до 512 млн кубометров. ННК сохранила добычу за восемь месяцев на уровне прошлого года — 4,35 млрд кубометров, в августе снизила на 1,3% год к году, до 545 млн кубометров.

Добыча газа на СРП-проекте «Сахалин-1» за восемь месяцев выросла на 1% год к году, до 6,3 млрд кубометров, в августе упала на 12,7%, до 613 млн кубометров. На «Сахалине-2» производство снизилось на 4,3% год к году, до 10,12 млрд кубометров, но в августе выросло на 3,8%, до 1,36 млрд кубометров.

Стагнация добычи у нефтяников может быть связана в первую очередь с выполнением соглашений по сделке ОПЕК+. В августе компании приблизились к выполнению целевых показателей: добыча снизилась до 9 млн баррелей в сутки, что отразилось и на динамике добычи попутного нефтяного газа, отмечают собеседники “Ъ” на рынке. Наиболее заметно снижение добычи на старых месторождениях Западной Сибири и Урало-Поволжья.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов