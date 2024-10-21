Что происходило после ввода войск России на Украину. День 971-й
Новости, карты и заявления 21 октября
15-й пакет европейских санкций будет направлен против экспорта российских энергоносителей и, прежде всего, СПГ, пишет Politico. Министерство обороны Республики Корея допускает изменение позиции Сеула по поставкам оружия на Украину в зависимости от развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна. США планируют предоставить Украине $800 млн для финансирования производства беспилотников, сообщает Reuters. Как развивались события — в трансляции «Ъ».
22:19. США планируют предоставить Украине $800 млн для финансирования производства беспилотников — Reuters.
22:11. Четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью — Минобороны России.
21:44. Взрывы раздаются в Херсоне, сообщил украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
19:41. США передают Украине боеприпасы и противотанковое оружие в рамках нового пакета военной помощи — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее шеф Пентагона Остин в ходе визита в Киев объявил о планах предоставить Украине вооружения на сумму $400 млн.
19:07. Тверской суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди) (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации — ТАСС из зала суда.
19:04. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против двух компаний из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов за то, что они якобы помогали России обходить американские санкции — заявление Бюро по вопросам промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга США).
18:44. Объекты инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области — глава областной администрации Лысак.
18:39. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на неформальной встрече в воскресенье подробно обсудили ситуацию на Украине — помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
17:53. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.
17:13. Две женщины, раненные во время обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице — губернатор региона Балицкий.
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Основные события СВО за октябрь 2024 года
17:05. Мужчина и женщина были ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела города Шебекино — губернатор Белгородской области Гладков.
16:52. Арестованы двое солдат ВСУ, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области — СКР.
16:49. Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью — губернатор региона Смирнов.
16:48. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, приговоренный к 5 годам лишения свободы за взятки, отправился на СВО — пресс-служба регионального УФСБ.
16:42. Министерство обороны Республики Корея допускает изменение позиции Сеула по поставкам оружия на Украину в зависимости от развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна — официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю.
16:08. Страны ЕС начнут в январе разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом сжиженного природного газа — европейское издание Politico.
16:05. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в районе приграничного села Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Машина полностью сгорела, водитель получил ранения.
15:16. На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1».
15:12. Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $400 млн, передает агентство «Укринформ».
14:17. Объединенные Арабские Эмираты продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена военнопленными. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
14:08. Луганское УФАС России выявило признаки картельного сговора на рынке природного газа (метана), сообщили в ведомстве.
14:04. Суд в России признал гражданку Грузии Русудани Иванеишвили виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Ее заочно приговорили к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил Следственный комитет России. Она объявлена в международный розыск.
13:31. Трамп вряд ли угрожал нанести удар по Москве, считает Медведев.
12:27. Военные ВСУ пожаловались на проблему, связанную с бегством солдат со своих позиций, пишет испанская газета El Pais.
12:27. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
11:42. Песков о словах Трампа о возможном ударе по Москве: звучит много горячих и эмоциональных заявлений.
11:33. ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.
11:25. Газопровод поврежден в Энергодаре в результате атаки БПЛА ВСУ в минувшие выходные, авария усложняет начало отопительного сезона в городе, сообщил мэр.
11:20. В селе Новая Таволжанка из-за атак ВСУ получили ранения три мирных жителя.
10:39. Вернувшиеся в состав России регионы и проживающие в них люди не могут быть предметом торга, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
10:12. В городе Сумы на севере Украины прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
10:08. Портовая инфраструктура поражена в Одесской области, на месте начался пожар, сообщают местные власти.
9:40. Остин в ходе визита на Украину не сделает новых заявлений о военной помощи Киеву или о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
9:24. В Запорожье прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
8:58. Дональд Трамп сказал, что грозил Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Когда состоялась эта беседа, неизвестно, другие подробности он не привел.
8:44. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, пишет газета Politico.
8:43. Два человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область.
8:43. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с утра ВСУ обстреляли Белгород. В результате произошел пожар в жилом доме, информации о пострадавших нет.
8:42. В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Орловской областью.
8:42. Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитом.
8:42. Мариупольские предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» планируется передать в управления госкорпорации «Ростех» для возобновления производства.