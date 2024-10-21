Что происходило после ввода войск России на Украину. День 971-й

15-й пакет европейских санкций будет направлен против экспорта российских энергоносителей и, прежде всего, СПГ, пишет Politico. Министерство обороны Республики Корея допускает изменение позиции Сеула по поставкам оружия на Украину в зависимости от развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна. США планируют предоставить Украине $800 млн для финансирования производства беспилотников, сообщает Reuters. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:19. США планируют предоставить Украине $800 млн для финансирования производства беспилотников — Reuters.

22:11. Четыре украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью — Минобороны России.

21:44. Взрывы раздаются в Херсоне, сообщил украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

19:41. США передают Украине боеприпасы и противотанковое оружие в рамках нового пакета военной помощи — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее шеф Пентагона Остин в ходе визита в Киев объявил о планах предоставить Украине вооружения на сумму $400 млн.

19:07. Тверской суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди) (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации — ТАСС из зала суда.

19:04. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против двух компаний из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов за то, что они якобы помогали России обходить американские санкции — заявление Бюро по вопросам промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга США).

18:44. Объекты инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области — глава областной администрации Лысак.

18:39. Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на неформальной встрече в воскресенье подробно обсудили ситуацию на Украине — помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

17:53. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.

17:13. Две женщины, раненные во время обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области, скончались в больнице — губернатор региона Балицкий.

Фотогалерея Основные события СВО за октябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Смотреть

17:05. Мужчина и женщина были ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, еще один мужчина обратился за медпомощью после обстрела города Шебекино — губернатор Белгородской области Гладков.

16:52. Арестованы двое солдат ВСУ, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области — СКР.

16:49. Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью — губернатор региона Смирнов.

16:48. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, приговоренный к 5 годам лишения свободы за взятки, отправился на СВО — пресс-служба регионального УФСБ.

16:42. Министерство обороны Республики Корея допускает изменение позиции Сеула по поставкам оружия на Украину в зависимости от развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна — официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю.

16:08. Страны ЕС начнут в январе разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом сжиженного природного газа — европейское издание Politico.

16:05. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в районе приграничного села Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Машина полностью сгорела, водитель получил ранения.

15:16. На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1».

15:12. Остин в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $400 млн, передает агентство «Укринформ».

14:17. Объединенные Арабские Эмираты продолжат прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине и обмена военнопленными. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

14:08. Луганское УФАС России выявило признаки картельного сговора на рынке природного газа (метана), сообщили в ведомстве.

14:04. Суд в России признал гражданку Грузии Русудани Иванеишвили виновной по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Ее заочно приговорили к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил Следственный комитет России. Она объявлена в международный розыск.

13:31. Трамп вряд ли угрожал нанести удар по Москве, считает Медведев.

12:27. Военные ВСУ пожаловались на проблему, связанную с бегством солдат со своих позиций, пишет испанская газета El Pais.

12:27. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

11:42. Песков о словах Трампа о возможном ударе по Москве: звучит много горячих и эмоциональных заявлений.

11:33. ЕС после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.

11:25. Газопровод поврежден в Энергодаре в результате атаки БПЛА ВСУ в минувшие выходные, авария усложняет начало отопительного сезона в городе, сообщил мэр.

11:20. В селе Новая Таволжанка из-за атак ВСУ получили ранения три мирных жителя.

10:39. Вернувшиеся в состав России регионы и проживающие в них люди не могут быть предметом торга, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

10:12. В городе Сумы на севере Украины прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

10:08. Портовая инфраструктура поражена в Одесской области, на месте начался пожар, сообщают местные власти.

9:40. Остин в ходе визита на Украину не сделает новых заявлений о военной помощи Киеву или о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

9:24. В Запорожье прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:58. Дональд Трамп сказал, что грозил Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Когда состоялась эта беседа, неизвестно, другие подробности он не привел.

8:44. Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении РФ в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, пишет газета Politico.

8:43. Два человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область.

8:43. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с утра ВСУ обстреляли Белгород. В результате произошел пожар в жилом доме, информации о пострадавших нет.

8:42. В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Орловской областью.

8:42. Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитом.

8:42. Мариупольские предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» планируется передать в управления госкорпорации «Ростех» для возобновления производства.