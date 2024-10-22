Приговор заменят СВО

Как стало известно «Ъ», начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа полковник Александр Денисов, находящийся под судом по обвинению в растрате, перед оглашением приговора подал ходатайство о намерении отправиться на СВО. По версии следствия, с сентября 2021 по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы похитил танковые двигатели на сумму 5,5 млн руб. Защита полковника настаивает, что доказательств его вины в деле нет.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Танк Т-90М на учениях

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарский гарнизонный военный суд во вторник принял решение о возобновлении судебного следствия по уголовному делу начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения (УТО) Южного военного округа (ЮВО) полковника Александра Денисова.

Ранее планировалось, что во вторник офицеру огласят приговор, однако суд принял решение о возобновлении процесса, поскольку обвиняемый подал ходатайство об отправке в зону специальной военной операции.

Судья отметил, что ходатайство было оформлено неверно: в документе подсудимый обратился к суду, тогда как по правилам он должен сообщить о намерении принять участие в спецоперации командующему (видимо, Южным военным округом). Как пояснил судья, после этого командующий должен направить соответствующее ходатайство в суд и тогда документ будет рассмотрен в ходе очередного заседания. Процесс отложен на 28 октября.

Уголовное дело в отношении 45-летнего Александра Денисова было возбуждено 28 марта 2023 года военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по ЮВО. В этот же день полковника задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На следующий день офицер был арестован.

Позже дело Денисова передали в Главное военное следственное управление СКР. Там обвинение было переквалифицировано на растрату вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Александр Денисов с 2011 года проходил службу в УТО ЮВО, а с января 2023 года был начальником автобронетанковой службы. По версии следствия, в период с сентября 2021 по апрель 2022 года он похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90, а также четыре двигателя В-84АМС и десять двигателей УТД-20, которые предназначались для продажи в страны Средней Азии в качестве металлолома. Причиненный ущерб следствие оценило в 5,5 млн руб.

Как ранее писал «Ъ», начало расследованию уголовного дела положило задержание Астрахани местного предпринимателя Дмитрия Шведова. Подозрение у таможенников вызвали четыре танковых двигателя В-92С2, приобретенных им для вывоза за рубеж. Вызванные по этому поводу правоохранители составили протокол задержания груза, а в отношении Дмитрия Шведова было в результате возбуждено дело о контрабанде военной техники по ст. 226.1 УК РФ.

На допросах бизнесмен рассказал, что получил двигатели от заместителя командира армейского корпуса по вооружению подполковника Сергея Яблокова. Тот был также задержан и на допросе рассказал, что действовал якобы по приказу Александра Денисова. Сергей Яблоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Адвокат полковника Роман Бударин отказался общаться с «Ъ», однако ранее он заявлял, что его доверитель не признает вину.

«Невиновного человека привлекают к ответственности. Доказательств виновности Денисова нет»,— утверждал защитник.

По словам господина Бударина, уголовное дело построено лишь на «голословных обвинениях Яблокова и Шведова». «Показания Яблокова на очной ставке были очень противоречивыми и не должны были ложиться в основу обвинения Денисова»,— подчеркивал адвокат, добавляя, что его подзащитный на момент совершения предполагаемого преступления к тому же не был материально ответственным лицом.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Анна Перова, Краснодар