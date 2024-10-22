У Бориса Надеждина нашли недостачу

Центризбирком (ЦИК) составил три административных протокола в отношении экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина, сообщил политик в своем Telegram-канале. Ему инкриминируют неполное предоставление сведений о поступлениях в избирательный фонд, незаконное использование денежных средств и нарушение правил их перечисления. За это ответчику грозят штрафы на сумму до 75 тыс. руб. Эксперт отмечает, что это исключительный случай, когда претензии выдвигаются не в связи с отсутствием финансового отчета как такового, а из-за неточностей в самом документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

23 октября мировой судья в Долгопрудном рассмотрит три административных протокола ЦИКа о финансовых нарушениях, допущенных экс-кандидатом в президенты Борисом Надеждиным в ходе весенней кампании-2024. Ему инкриминируют неполное предоставление сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд (ст. 5.17 КоАП), незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании (ст. 5.18 КоАП) и нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд (ст. 5.50 КоАП). Все три протокола подписаны зампредом ЦИКа Николаем Булаевым, который еще в феврале обещал перепроверить финансовую отчетность господина Надеждина. Как пояснял тогда господин Булаев, не зарегистрированный ЦИКом кандидат вовремя не вернул неправомерно полученные в свой избирательный фонд 1,1 млн руб., в связи с чем на него может быть составлен протокол об административном правонарушении.

Теперь в ЦИКе утверждают, что в финотчете Бориса Надеждина отсутствует полная банковская выписка по специальному счету, а часть платежных документов и договоров со сборщиками подписей представлены не в полном объеме либо оформлены с нарушениями (заключены до даты выдвижения кандидата, содержат некорректные реквизиты, отсутствует подпись исполнителя и т. п.).

Еще ЦИК обнаружил опечатки в договорах на аренду помещений и изготовление агитации, а также беспорядок в финансовых документах, подтверждающих поступление и расходование средств (листы не сброшюрованы, отсутствует нумерация страниц и хронологическая последовательность). В части целевого использования средств документально не подтверждены расходы на 87,5 млн руб., отмечают в комиссии.

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Кроме того, там подсчитали, что в избирательный фонд кандидата Надеждина, по сведениям из Сбербанка, поступило запрещенных к приему пожертвований на 11,3 млн руб., из которых в бюджет перечислено 899,6 тыс. и возвращено жертвователям около 611,3 тыс. Таким образом, общая сумма невозвращенных кандидатом денежных средств составила более 9,8 млн руб. Отметим, что в итоговом финотчете Бориса Надеждина значатся другие цифры: чуть более 8 млн руб. «неправильных» пожертвований, из которых возвращено 1,8 млн (см. график).

Господин Надеждин в ответ напоминает, что ЦИК заблокировал его избирательный счет 8 февраля (в тот день ему было отказано в регистрации), после чего штаб технически утратил возможность возвращать донаты, отправленные с ошибками (например, без указания паспортных данных или даты рождения).

К тому же каждый день на избирательный счет приходили по несколько тысяч пожертвований, и просматривать все платежки и возвращать ошибочные переводы в короткие сроки было абсолютно невозможно, уверяет экс-кандидат. По инструкции ЦИКа все документы о поступлениях и тратах распечатываются, заверяются и прикладываются к финотчету, который из-за этого вместе с приложениями содержал более 50 тыс. листов. За распечатку же десятков тысяч платежек отвечал Сбербанк, поэтому Борис Надеждин намерен ходатайствовать о вызове в суд его представителя. В конце концов, отмечает политик, у сотрудников самого ЦИКа ушло четыре месяца на то, чтобы просмотреть все эти листы и обнаружить, что там чего-то не хватает. Теперь ему грозят штрафы на сумму до 75 тыс. руб. «Самое смешное, что, если тупо не сдать финотчет,— штраф 25 тыс., а я сдал — и попал на 75 тыс.»,— резюмирует экс-кандидат.

На самом деле претензии избиркомов по поводу несданных или сданных с нарушением сроков финотчетов — достаточно частое явление, особенно на муниципальных выборах, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин: проигравшие кандидаты нередко не затрудняют себя «лишней» бухгалтерией. С попыткой наказать за формальные нарушения в сданном отчете эксперт, по его словам, сталкивается впервые. На результат выборов проблемы, выявленные в финансовом отчете никак не влияют, если только это не касается победившего кандидата, напоминает господин Митин.

Анастасия Корня