Борису Надеждину припомнили старые долги

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, выдвигавшийся в президенты РФ на недавних выборах, может быть объявлен банкротом. Соответствующий иск к нему был признан обоснованным на прошлой неделе. Сам политик поясняет, что речь идет о средствах, потраченных на выборы в Госдуму-2011, и считает, что история это «скорее политическая, чем про личные финансы или бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области 12 сентября признал обоснованным заявление Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, в данном случае выступает в качестве конкурсного управляющего) о банкротстве политика Бориса Надеждина и открыл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел, общая сумма задолженности установлена в размере 77,4 млн руб., из которых основной долг составляет 26,2 млн, а остальное — проценты и пени.

Рассмотрение по существу дела о банкротстве Бориса Надеждина суд назначил на 27 февраля 2025 года.

Формально реструктуризация — это часть процедуры банкротства, она позволяет должнику рассчитаться с кредиторами без применения штрафных санкций и при этом предусматривает ряд ограничений. В частности, ограничивается ежемесячный объем расходов должника, при этом крупные покупки, а также покупку и продажу имущества, ценных бумаг и других активов он может производить только с разрешения финансового управляющего.

Росэнергобанк был признан банкротом в июне 2017 года, а за два месяца до этого Центробанк отозвал у него лицензию. Однако заявление в отношении Бориса Надеждина было подано в суд лишь в мае 2024 года — вскоре после того, как политик привлек к себе всеобщее внимание, выдвинувшись в президенты РФ (Центризбирком отказал ему в регистрации из-за чрезмерной доли брака в подписных листах).

Сам господин Надеждин пояснил “Ъ”, что речь идет о средствах, которые пошли на избирательную кампанию партии «Правое дело» в 2011 году и фактически были потрачены на расчеты с агитаторами.

Экс-глава Росэнергобанка Константин Шварц был одним из спонсоров Бориса Надеждина и часто помогал ему деньгами на выборах. Но в какой-то момент банкир попросил оформить финансовую помощь как кредит. Ипотечный договор на $200 тыс. был оформлен 18 марта 2011 года, вспоминает господин Надеждин: «Это была чисто товарищеская история: Шварц не настаивал на определенном сроке погашения и установил минимальные проценты (7,5% годовых). Обеспечением стал мой дом с участком в Хлебниково, стоимость которого (по минимуму, ликвидационная) оценивалась около 8 млн руб., что покрывало кредит».

В течение нескольких лет кредит продлевался, но в апреле 2017-го у банка отозвали лицензию, Константин Шварц пропал (вероятно, уехал из России), а кредит перешел к АСВ. В 2021 году дом и участок по требованию АСВ были выставлены на торги и ушли с молотка всего за 4,8 млн руб. «К этому времени я получил инвалидность второй группы и точно никак не мог вернуть долг — единственным стабильным источником дохода стала пенсия по инвалидности»,— продолжает Борис Надеждин. Он решил, что на этом вопрос с долгом закрыт, но в мае 2024 года АСВ подало в суд заявление о банкротстве, предъявив к взысканию задолженность уже в 112 млн руб.— с учетом повышенных процентов и пеней за просрочку их оплаты. «После моего ходатайства об уменьшении пеней сумма несколько уменьшилась, но все равно остается огромная, около 78 млн руб. Это моя пенсия примерно за 160 лет»,— констатирует господин Надеждин. Он считает, что это история «скорее политическая, чем про личные финансы или бизнес».

На самом деле это не такая редкая ситуация, когда кредиторы принимают меры для взыскания долга с задержкой в несколько лет, особенно когда речь идет о банкротстве кредитной организации, говорит партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев групп» Юлия Литовцева. Так как ипотечные обязательства растянуты на десятки лет, то сроки давности для иска в данном случае не являются критичными, а если заемщик был связан с кредитной организацией, то даже 10-летний срок давности может быть преодолен. Основания для этого могут быть разными, хотя, конечно, в идеале такого быть не должно: проанализировав дела, АСВ должно было принять эффективные меры к тому, чтобы как можно скорее сформировать конкурсную массу, добавляет юрист.

Анастасия Корня