Одной Кореей меньше

Власти КНДР привели в боевую готовность артиллерию на пограничной линии с Южной Кореей и, вероятно, планируют подрыв дорог, соединяющих Север и Юг Корейского полуострова. Самое серьезное обострение между соседними государствами за время правления президента Южной Кореи Юн Сок Ёля происходит после того, как в октябре южнокорейские беспилотники с листовками трижды вторгались в воздушное пространство КНДР. В связи с этим сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен пригрозила Сеулу «ужасными трагическими последствиями» в случае нового прилета южнокорейского БПЛА. В ответ в Сеуле предупредили, что Пхеньян ждет «конец режима», если его военные будут угрожать безопасности южнокорейских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забор из колючей проволоки в Паджу в Южной Корее, недалеко от границы с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP Забор из колючей проволоки в Паджу в Южной Корее, недалеко от границы с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

О приведении артиллерийских соединений северокорейской армии в полную боевую готовность вблизи пограничной линии с Южной Кореей сообщило в понедельник агентство ЦТАК. По его информации, генштаб Корейской народной армии в воскресенье отдал приказ восьми артиллерийским бригадам, укомплектованным по штату военного времени, с 20:00 (14:00 мск) быть готовыми открыть огонь по врагу.

Как сообщило в понедельник южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, власти КНДР, вероятно, также готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ.

Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон (КНДР) и Пхаджу (Южная Корея), вторая расположена у побережья Японского моря. В конце прошлой недели северокорейский генштаб пригрозил перекрыть автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и «превратить границу в крепость», приступив к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию». В Сеуле осудили это решение как «предательство стремления граждан Республики Корея и жителей Севера к объединению».

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Самая серьезная эскалация на Корейском полуострове после прихода к власти в Южной Корее весной 2022 года президента Юн Сок Ёля происходит после того, как в прошлую пятницу МИД КНДР выдвинул ультиматум Сеулу, потребовав от Южной Кореи остановить отправку на Север беспилотных летательных аппаратов. Как следует из заявления северокорейского дипломатического ведомства, в октябре этого года южнокорейские дроны трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки.

В связи с инцидентами в воздушном пространстве Северной Кореи МИД страны предупредил, что Корейская народная армия приведет в готовность все наступательные средства, предназначенные для уничтожения военной инфраструктуры вблизи южной границы и на территории Республики Корея. Свое заявление сделало и Минобороны КНДР, предупредившее: еще одно появление южнокорейского БПЛА в воздушном пространстве КНДР в Пхеньяне расценят «как объявление войны и будут действовать по собственному усмотрению». «Мы считаем, что военные Республики Корея причастны к инцидентам с вторжением беспилотников»,— цитирует агентство ЦТАК слова представителя северокорейского военного ведомства.

Вопрос о том, кто и на каком уровне принял решение о запуске беспилотников, в этом месяце трижды нарушавших воздушное пространство Северной Кореи, и причастен ли к этим провокациям официальный Сеул, остается открытым. Разъяснения южнокорейской стороны выглядят сбивчивыми.

В комитете начальников штабов ВС Республики Корея заверили, что южнокорейские военные к произошедшему не причастны, и дали понять, что это могли сделать частные лица или организации. Затем, во время слушаний в южнокорейском парламенте, министр национальной обороны Ким Ён Хён заявил, что вооруженные силы страны не запускали дроны, однако тут же добавил, что в полной мере не владеет информацией. Позднее он сказал, что власти не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Пхеньяна.

На этом фоне с предельно жестким заявлением в воскресенье выступила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен. «Нас совершенно не интересует, кто стоит за этой провокацией. Провокацию в отношении суверенитета нашей республики совершили либо сами военные Республики Корея, либо она произошла при их активном содействии или молчаливом потворстве»,— заявила сестра лидера КНДР, которая играет роль рупора Пхеньяна, если хранит молчание ее брат. После этого она перешла к прямым угрозам в адрес Сеула. «Южная Корея столкнется с ужасными трагическими последствиями. Как заявил наш МИД, не наши военные планируют время начала атаки и уничтожения военных сил Республики Корея. Не мы определяем ее время»,— отметила Ким Ё Чен, добавив, что в случае еще одного проникновения южнокорейского беспилотника «второго предупреждения не будет».

В понедельник сестра лидера КНДР сделала еще одно заявление, возложив ответственность за проникновение южнокорейских беспилотников на США. «Поскольку ядерное государство столкнулось с нарушением суверенитета из-за шавок, которых приручили американцы, то ответственность за них должен нести их хозяин»,— сделала вывод Ким Ё Чен.

Реакция Сеула на высказывания сестры Ким Чен Ына оказалась не менее жесткой — южнокорейская сторона дала понять, что готова принять вызов Пхеньяна. «Мы ясно предупреждаем, что день, когда Северная Корея создаст угрозу безопасности наших граждан, станет для ее режима последним»,— говорится в заявлении Минобороны Республики Корея. Высказывания Ким Ё Чен в Сеуле назвали «лицемерными», а неоднократные запуски шаров с мусором в сторону Южной Кореи — «вульгарным приемом».

Пропагандистская война между Сеулом и Пхеньяном с использованием летательных объектов идет не первый год и имеет свои циклы, которые неизменно вызывают обострение в отношениях Севера и Юга.

Летом 2020 года, еще в период правления в Сеуле предыдущего президента Мун Чжэ Ина, активисты южнокорейской неправительственной организации стали запускать воздушные шары с агитационными листовками. Тем самым они создали немалые проблемы для предыдущей администрации в Сеуле, стремившейся к нормализации отношений с Пхеньяном, в отличие от нынешних южнокорейских властей.

В 2022 году, уже после прихода к власти в Сеуле президента Юн Сок Ёля пять беспилотных летательных аппаратов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Один из них долетел до бесполетной зоны вокруг администрации президента в Сеуле и благополучно вернулся в КНДР. Еще четыре кружили у острова к западу от южнокорейской столицы, а затем пропали с радаров. Несмотря на пятичасовую операцию, южнокорейские военные не смогли сбить эти БПЛА.

Между тем в ходе нынешнего обострения Пхеньян и Сеул резко повысили градус риторики, пообещав уничтожить друг друга.

Сергей Строкань