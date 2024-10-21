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Коммерсантъ FM
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Санду: большинство граждан Молдавии поддержали европейский путь

Граждане Молдавии выразили свою волю, в большинстве поддержав вступление в Евросоюз (ЕС), заявила баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду. После обработки 99% протоколов евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против — 49,71%.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Госпожа Санду сказала, что участники референдума «спасают путь к прогрессу». «Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь»,— заявила президента Молдавии на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В Молдавии одновременно провели президентские выборы и референдум по вопросу вступления в ЕС. На выборах лидирует Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Они оба не смогли набрать более 50%, поэтому в стране пройдет второй тур выборов, его назначили на 3 ноября. Госпожа Санду вызвала соперника на дебаты.

Подробности — в публикации «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

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