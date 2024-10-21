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Коммерсантъ FM
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Песков: Санду должна доказать слова о вмешательстве преступных банд в выборы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал президента Молдавии Майю Санду предоставить доказательства о вмешательстве «преступных группировок, работающих с иностранными силами» в выборы. Он добавил, что было бы неплохо, если бы госпожа Санду объяснила также, почему в стране так много несогласных с ее политикой жителей.

Действующий президент Республики Молдова Майя Санду (в центре) во время общения с представителями СМИ после голосования

Действующий президент Республики Молдова Майя Санду (в центре) во время общения с представителями СМИ после голосования

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Действующий президент Республики Молдова Майя Санду (в центре) во время общения с представителями СМИ после голосования

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Президент Молдавии в ночь на понедельник заявила журналистам, что Кишинев столкнулся с «беспрецедентным нападением на свободу и демократию» в ходе голосования на выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз. По ее словам, преступные группировки атаковали страну «десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства» и планировали купить до 300 тыс. голосов.

«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства»,— сказал господин Песков во время пресс-конференции.

Пресс-секретарь также задался вопросом, являются ли частью «преступных группировок» граждане Молдавии, проголосовавшие против госпожи Санду. «Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов»,— заключил Дмитрий Песков.

ЦИК Молдавии сообщил, что после обработки 98,51% бюллетеней Майя Санду получила 42,07% голосов. Кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло получил 26,27% (разрыв между ними превысил 240 тыс. голосов). В связи с этим в стране объявлен второй тур голосования. Полиция Молдавии также сообщала о 140 инцидентах, связанных с организацией голосования.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Президент Молдавии идет на второй тур».

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Выборы президента Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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