Убийство подводника дошло до последнего слова

Бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве офицера-подводника Станислава Ржицкого, выступит с последним словом. В ходе прений в Краснодарском крайсуде гособвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы, что является максимально суровой мерой для Сергея Денисенко: из-за преклонного возраста он не может быть осужден пожизненно. Станислав Ржицкий, который до 2021 года командовал подводной лодкой «Краснодар», был застрелен 10 июля 2023 года в краснодарском парке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Денисенко

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ Сергей Денисенко

Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд назначил на 28 октября выступление с последним словом гражданина Украины и России Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» капитана второго ранга запаса Станислава Ржицкого, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Слушание дела началось в крайсуде в июне текущего года, процесс проходит в закрытом для СМИ режиме. Кроме обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по найму (п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Сергею Денисенко вменяют в вину незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), а также государственную измену (ст. 275 УК РФ).

Последнее обвинение связано с тем, что господин Денисенко, заслуженный мастер спорта и бывший глава федерации карате Украины, после начала СВО переехал в Россию и получил российское гражданство, а в октябре 2022 года вступил в организованную группу, действовавшую против безопасности РФ.

Нападение на заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, который до 2021 года командовал подводной лодкой «Краснодар», было совершено по заданию руководителя группы, связанного с украинскими спецслужбами, утверждает обвинение.

В ходе прений представитель государственного обвинения отметил, что по совокупности совершенных преступлений Сергей Денисенко заслуживает пожизненного наказания, но такая суровая мера не может быть применена к подсудимому, которому исполнилось 65 лет. Обвинение предложило назначить господину Денисенко наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Другие подробности процесса собеседники «Ъ» не сообщают.

Станислав Ржицкий был застрелен утром 10 июля 2023 года в краснодарском парке «Затон» во время пробежки, убийца выпустил в офицера восемь пуль и скрылся. На следующий день злоумышленника задержали в Туапсе, у Сергея Денисенко изъяли пистолет Макарова с глушителем, а также авиабилеты в Турцию, а затем — в Швейцарию, где живет его семья. Во время первого судебного заседания об избрании меры пресечения господин Денисенко сообщил журналистам, что признает себя виновным, причиной нападения на Станислава Ржицкого было то, что злоумышленник считал российского офицера участником специальной военной операции на Украине (на самом деле господин Ржицкий демобилизовался до начала СВО). Сразу после задержания Сергей Денисенко утверждал, что якобы действовал один, однако следствие выяснило, что сообщники снабдили его оружием и указали на потенциальную жертву.

Анна Перова, Краснодар