Каратист повинился в смерти офицера

Пожилой украинский каратист Сергей Денисенко признался в убийстве бывшего офицера-подводника, а в последнее время заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Следствие проверяет информацию о том, что заказ ветеран мог получить через Telegram от лиц, связанных с украинскими спецслужбами. Если эти данные подтвердятся, убийство капитана 2-го ранга Ржицкого окажется в одном ряду с нападениями террористов на журналистку Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий

Фото: страница Станислава Ржицкого в соцсети Замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий

Фото: страница Станислава Ржицкого в соцсети

Следственные действия с задержанным накануне Сергеем Денисенко продолжались целый день. Официально обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) ему не предъявили, но свое участие в нападении на Станислава Ржицкого, совершенное 10 июля, Сергей Денисенко полностью признал, будучи допрошенным в качестве подозреваемого. В СКР “Ъ” подтвердили признание предполагаемого киллера, но приводить подробности его показаний не стали, сославшись на то, что они нуждаются в проверке.

По некоторым данным, подозреваемый рассказал, что после переезда с Украины осенью прошлого года в Туапсе с ним по мессенджеру Telegram связались неизвестные, предложив за помощь в выезде за границу — семья каратиста живет в Швейцарии — совершить громкую акцию в регионе: теракт или убийство. Испытывающий серьезные материальные проблемы спортсмен был вынужден согласиться. Потом его якобы попросили убрать человека, который по утрам совершает пробежки в краснодарском парке «Затон», переслав его фото и другие данные. Пистолет с глушителем хранился там же в тайнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Денисенко

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF Сергей Денисенко

Фото: Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

Уже получив деньги и приобретя авиабилеты для перелета в Турцию, а оттуда в Швейцарию (гражданам Украины виза не нужна), Сергей Денисенко несколько раз ездил в Краснодар, следил за жертвой, но расстрелять ее решился только со второй или третьей попытки. О том, что по биллингу соединений мобильного телефона и записям видеокамер на него выйдут уже на следующий после совершенного преступления день, он и предположить не мог.

Версия о том, что за анонимными нанимателями могут стоять украинские силовики, активно проверяется следствием. Если она подтвердится, убийство капитана 2-го ранга Ржицкого окажется в одном ряду с нападениями на журналистку Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина. В двух последних покушениях, по данным следствия, исполнителей также нанимали через Telegram, передавая им бомбу и противотанковые мины соответственно через третьих лиц. При этом соучастники нападений успевали покинуть Россию до задержания предполагаемых исполнителей, а организаторы преступлений и вовсе, установил СКР, находились на Украине.

В четверг суд в Краснодаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Денисенко. Передавать материалы его дела в центральный аппарат СКР пока не планируется, но расследование убийства бывшего командира подлодки «Краснодар» поставлено на контроль у руководства комитета.

Николай Сергеев