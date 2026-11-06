Соцфонд: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют для 37,5 млн россиян

В 2027 году в России предусмотрена индексация страховых пенсий для 37,5 млн человек, заявил «РИА Новости» председатель Соцфонда Сергей Чирков. Страховую пенсию назначают по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.