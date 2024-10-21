Президент Бразилии не приедет на БРИКС в Казани из-за падения в ванной

Президент Луис Инасиу Лула да Силва получил травму шеи после падения в ванной комнате своей резиденции Palcio da Alvorada. Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Об этом сообщает бразильское издание Revista Oeste.

По словам врача президента Роберто Калил Филью, Лула да Сильва чувствует себя хорошо, однако ему предстоят дополнительные медицинские обследования в ближайшие дни. Лулу госпитализировали в больницу Сирийских Ливанцев с «резаной раной в затылочной области».

Калил отметил, что хотя президент может продолжать выполнять свои обычные обязанности, ему следует избегать длительных перелетов. В связи с этим Лула отменил свою поездку на саммит БРИКС в Казани. Тем не менее медики уверены, что состояние президента не вызывает серьезной тревоги и он сможет выполнять свою работу во Дворце Планалто на этой неделе. Лула планировал вылететь из Бразилии в воскресенье и участвовать в саммите, который начнется во вторник, 22 октября. Ожидалось, что он проведет двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Луле наложили пять швов на рану и отпустили домой после оказания первой помощи. В воскресенье утром он вновь посетил больницу для дополнительных обследований и был выписан повторно.

Калил подчеркнул, что травма была серьезной, однако она не требует госпитализации. Он добавил, что у президента произошло небольшое кровоизлияние в области лобной доли мозга.

Делегацию Бразилии на саммите БРИКС вместо президента возглавит министр иностранных дел Мауо Виейра.

Анар Зейналов