Совет директоров РТС-B2B рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал

Часть суммы (756,6 млн руб.) выплатят из прибыли B2B-РТС за девять месяцев 2026 года, а другую (999,3 млн руб.) — из нераспределенной прибыли за 2025 год, следует из материалов компании. Дивдоходность составит 7,2%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 21 декабря.