Совет директоров РТС-B2B рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал
РТС-B2B может выплатить дивиденды в размере 9,8 рубля на акцию за III квартал
Совет директоров платформы для автоматизации закупок и продаж B2B-РТС рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала в размере 9,8 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 1,75 млрд руб.
Часть суммы (756,6 млн руб.) выплатят из прибыли B2B-РТС за девять месяцев 2026 года, а другую (999,3 млн руб.) — из нераспределенной прибыли за 2025 год, следует из материалов компании. Дивдоходность составит 7,2%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 21 декабря.
До этого акционеры B2B-РТС утвердили дивиденды за второй квартал в размере 4,61 руб. на бумагу. Всего на выплату компания направила 824,1 млрд руб., или 85% чистой прибыли за отчетный период.