Путин проведет 17 двусторонних встреч на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин анонсировал 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения, передает «РИА Новости».

Как отметил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, график Путина на саммите будет насыщенным: за четыре дня он примет участие не только в самом саммите и масштабной пресс-конференции, но и проведет более двух десятков встреч с мировыми лидерами.

Сегодня также стало известно, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию с официальным визитом 21 октября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и принять участие в саммите БРИКС.

Анар Зейналов