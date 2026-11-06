Мартин Роуз стала креативным директором Balenciaga
Дизайнер Мартин Роуз назначена новым креативным директором Balenciaga. Об этом сообщила группа компаний Kering, куда входит модный дом. Накануне пост покинул Пьерпаоло Пиччоли, он проработал в компании с июля 2025 года.
Мартин Роуз — британо-ямайский дизайнер мужской одежды, основательница лейбла Martine Rose. В основе ее проектов лежит собственное осмысление субкультур рейва, хип-хопа и панка. Дизайнер уже сотрудничала с Balenciaga в 2015-2018 годах.
За время работы в Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли выпустил четыре коллекции. Несмотря на рост продаж в конце 2025-го — начале 2026 года, в последние месяцы финансовые показатели модного дома вновь ухудшились, пишет Business of Fashion.
Kering — транснациональная корпорация, специализируется на управлении люксовыми брендами. Штаб-квартира находится в Париже. Входит в тройку крупнейших мировых конгломератов индустрии люкса вместе с LVMH и Richemont.