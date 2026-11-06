Мартин Роуз стала креативным директором Balenciaga

Мартин Роуз — британо-ямайский дизайнер мужской одежды, основательница лейбла Martine Rose. В основе ее проектов лежит собственное осмысление субкультур рейва, хип-хопа и панка. Дизайнер уже сотрудничала с Balenciaga в 2015-2018 годах.