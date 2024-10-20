Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана

Милорад Додик прилетел в Казань ночью прямым рейсом из Белграда. С ним встретился раис Татарстана Рустам Минниханов. На встрече лидеры республик обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

«Мы заинтересованы в расширении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов», — заявил Рустам Минниханов.

В конце встречи раис Татарстана и президент Республики Сербской подписали план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации протокола между республиками о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

По информации из онлайн-табло, самолет из Белграда приземлился в 01:28. Сегодня утром казанский аэропорт временно закрыли. Рейсы начали переносить примерно с 6:45. Ограничения длились до 9:30.

Диана Соловьёва