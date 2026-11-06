Дубль и передача Минтюкова помогли «Анахайму» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Анахайм Дакс» одержал гостевую победу над «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.
У победителей гол забил Каттер Готье, дважды отличились Павел Минтюков и Беккет Сеннеке. В составе проигравших шайбы забросили Эван Бушар, Коннор Макдэвид, Каспери Капанен и Леон Драйзайтль.
Минтюков сделал хет-трик Горди Хоу: забил гол, отметился результативной передачей и поучаствовал в драке. Всего в текущем сезоне защитник набрал шесть очков (2 шайбы+4 паса) в 12 матчах.
«Эдмонтон» с 25 очками после 17 матчей лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», набравший 17 баллов в 16 играх, идет четвертым.
В других встречах дня «Каролина Харрикейнс» в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:3. Форвард победившей команды Андрей Свечников забил гол впервые за девять матчей. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска.
«Тампа-Бей Лайтнинг» дома переиграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:1. У хозяев дублем отметился Илья Михеев. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 спасений. Автором единственной шайбы гостей стал Роман Канцеров, забивший в третьем матче подряд.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду оказался сильнее «Филадельфия Флайерс» — 3:2. В составе победителей гол забил Павел Дорофеев.