Вернувшиеся в состав России регионы и проживающие в них люди не могут быть предметом торга, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Так он прокомментировал информацию в СМИ о том, что основой для мирных переговоров могут быть гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Полищук

Фото: Ghada Hazim / OSCE Алексей Полищук

Фото: Ghada Hazim / OSCE

По словам господина Полищука, основой мирных переговоров должна быть «задача устранения первопричин» кризиса на Украине. «К ним относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего прав нацменьшинств и русскоязычных граждан»,— сказал «РИА Новости» представитель МИД РФ.

В начале октября Financial Times писала, что украинские власти «за закрытыми дверями» ведут разговоры о сделке, по которой Россия сохранит контроль над занятыми территориями, а остальная часть Украины вступит в НАТО либо получит эквивалентные гарантии безопасности. Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» настаивает на том, чтобы Украину пригласили в НАТО до окончания военного конфликта. Алексей Полищук также предостерег дружественные страны от поддержки плана Владимира Зеленского.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».