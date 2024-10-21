МИД России предостерег дружественные страны от поддержки плана Зеленского

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал предложения властей Украины об урегулировании конфликта ультимативными. В частности, он предостерег дружественные России страны от поддержки «плана победы», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

«В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления»,— сказал Алексей Полищук «РИА Новости».

Представитель МИДа добавил, что результаты президентских выборов в США вряд ли существенно повлияют на конфликт. Вероятность завершения боевых действий в 2025 году, по его словам, будет зависеть только от реализации целей военной операции. Он также заявил, что ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области не могут быть предметом торга.

16 октября Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений». В числе обнародованных пунктов — приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России и размещение комплексного «неядерного стратегического пакета». В Кремле «план победы» назвали неразумными предложениями, которые могут привести к столкновению России и НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европу поставили перед планом».