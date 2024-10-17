Европу поставили перед планом

Европейские лидеры восприняли так называемый план победы Владимира Зеленского с немалой долей скепсиса. В четверг украинский лидер лично посетил Брюссель, чтобы обсудить свои идеи сначала с лидерами государств ЕС, а затем с министрами обороны стран—членов НАТО. Однако его план из пяти пунктов, больше смахивающий на набор ультимативных требований к Западу, многим показался простым повторением претензий, которые западные союзники Киева уже отвергли ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters Слева направо: президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе

Фото: Johanna Geron, Reuters

Строго говоря, «план победы» Владимира Зеленского был представлен некоторым союзникам еще в конце сентября, но тогда подробностей инициативы широкой общественности не предъявили. Не было известно и то, кому именно об этом плане рассказали. Западные информагентства сообщили лишь одну деталь: украинский лидер дал союзникам три месяца на принятие основных положений его плана. С тех пор, однако, как сообщило на днях агентство АР, никто из западных лидеров «не продемонстрировал никаких признаков того, что поддержит этот план», а некоторые даже «выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским».

В минувшую среду президент Украины наконец решил обнародовать свой план общественности, раскрыв все детали в выступлении в Верховной раде. А на следующий день он полетел в Брюссель — обсудить свои предложения с лидерами государств Евросоюза и министрами обороны стран НАТО.

«План» Владимира Зеленского включает пять пунктов, причем все они похожи на ультимативные требования к Западу.

Так, первым делом президент предложил взять Украину в НАТО еще до завершения конфликта.

Далее он обозначил необходимость помощи стран Запада в противодействии российским ракетным атакам, а также снятия ограничений на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.

Третьим пунктом стало размещение на Украине комплексного «неядерного стратегического пакета», вслед за чем было обозначено стремление подписать с ЕС и США соглашения для защиты природных ресурсов Украины (урана, титана, лития) и усилить антироссийские санкции.

Наконец, пятый пункт — уже на период после завершения конфликта — это идея использовать ВСУ для усиления обороны НАТО и безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал этот план эфемерным, заявив: «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом"». «Как заявил сам Владимир Зеленский, ключевым пунктом является распространение гарантий безопасности НАТО на подконтрольную киевскому режиму территорию. Проще говоря — вовлечение натовских стран в боевые действия против России со всеми вытекающими негативными последствиями такой эскалации для Европы и мира»,— сказал в четверг заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

Один из пунктов — получить «зеленый свет» на использование Киевом западных ракет для ударов вглубь российской территории — уже неоднократно и публично оглашался господином Зеленским на разных площадках. Однако США — главный адресат такого призыва — уже не раз отказывали украинскому лидеру в такой просьбе.

Довольно уклончиво на Западе был встречен и «план победы» целиком. В среду, вскоре после презентации инициативы в Верховной раде, глава НАТО Марк Рютте, которого спросили в лоб об идеях украинского лидера, ответил, что альянс «твердо стоит за» Киев. «Но это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план… Есть много вопросов, которые, конечно, нужно лучше понять...

У плана много аспектов, много политических и военных вопросов. Нам действительно нужно разобраться с украинцами, чтобы понять, что за этим стоит, чтобы понять, что мы можем сделать, а что нет»,— сбивчиво пояснил генсек НАТО.

Позитивно к плану Зеленского отнеслись лишь единицы. К примеру, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что в предложенном украинским президентом мирном плане есть «очень хорошие идеи», и вновь заявила о своей поддержке членства Украины в НАТО. «Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране»,— отметила она. Между тем ее бельгийский коллега Александр Де Кроо заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, но тут же добавил: «Естественно, в период, когда Украина находится в состоянии войны, это трудно реализовать». Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, заметил, что в «плане победы» Владимира Зеленского нет ничего нового и он содержит лишь те пункты, от выполнения которых ЕС и НАТО отказались ранее.

Премьер Венгрии Виктор Орбан и вовсе не стал деликатничать. И прямо перед саммитом написал на своей странице в одной из соцсетей: «То, что он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) изложил в украинском парламенте, более чем пугающе». «Европейский союз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной, плохо рассчитанной стратегией, за которую несет главную ответственность председатель комиссии. Мы проигрываем эту войну, значит, стратегия не работает»,— написал Виктор Орбан, пообещав призвать канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона поскорее начать переговоры с Россией «от имени всего ЕС», чтобы «найти выход из сложившейся ситуации».

По итогам встречи лидеров стран ЕС не все оказалось для украинского лидера так плохо.

В частности, участники саммита высказались за интеграцию украинской энергосистемы в европейскую. А заодно призвали друг друга увеличить и ускорить поставки Киеву систем ПВО, ракет и снарядов, реагируя тем самым на заявления Владимира Зеленского о приближении уже третьей зимы в конфликте с Россией. Хорошие новости для президента Украины нашлись и у генсека НАТО. Как заявил Марк Рютте еще до начала заседания, альянс «в полном соответствии с договоренностями выполняет свои обязательства по выделению €40 млрд на следующий год» в качестве военной помощи.

Наталия Портякова