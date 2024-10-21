Житель Белгородской области ранен при атаке дрона на автомобиль

Украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в районе приграничного села Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Машина полностью сгорела, водитель получил ранения.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что мужчину госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника. Для дальнейшего лечения его переведут в больницу Белгорода. Ранее сегодня, 21 октября, в результате обстрелов в селе Новая Таволжанка, расположенном рядом с Шебекино, в результате обстрела пострадали три человека.

Также сегодня под огонь попало расположенное в 15 км от границы село Графовка Краснояружского района. Повреждения получили 15 частных домов, 3 автомобиля и линии электропередачи. Без света остаются Графовка и соседняя с ним Репяховка. Аварийные бригады восстановят свет после согласования с Министерством обороны.

В приграничном селе Грузское Борисовского района, который расположен в юго-западной части региона, с беспилотника были разбросаны мины «лепесток». Оперативные службы перекрыли в населенном пункте несколько улиц для разминирования. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас территорию села зачистили, а дороги открыли. На прошлой неделе аналогичная ситуация складывалась в Белгородском районе: из-за разбросанных там мин были перекрыты участки пяти дорог.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж