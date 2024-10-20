Что происходило после ввода войск России на Украину. День 970-й
Новости, карты и заявления 20 октября
Франция передаст Украине артиллерийские установки Caesar. Черноморский флот «сменил прописку» из-за беспилотников ВСУ, заявил Рогозин. Депутат заксобрания Приангарья отправился добровольцем на СВО. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным впервые за два с половиной года. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».
21:20. НАТО планирует начать крупнейшую модернизацию альянса в связи с усилением военного потенциала России после окончания украинского конфликта, заявил главнокомандующий НАТО генерал США Кристофер Кавол — Spiegel.
20:36. Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
18:56. Вопрос вступления Украины в НАТО, включенный президентом Владимиром Зеленским в его «план победы», зависит от будущей администрации США, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.
17:49. Средствами ПВО сбита еще одна украинская ракета в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
16:42. Слухи об отправке военных из КНДР в Россию выгодны только Украине, поскольку в интересах Киева «интернационализировать» конфликт, пишет газета Le Journal du Dimanche.
15:48. «Страна.ua»: МВФ прогнозирует окончание конфликта на Украине в конце 2025 года.
15:04. Депутат заксобрания Иркутской области, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Даниил Литвинов отправился добровольцем в зону военной спецоперации.
14:59. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что армии Украины будут переданы новые вооружения, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar.
13:44. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что атаки БПЛА ВСУ привели к тому, что Черноморский флот РФ был вынужден «сменить прописку».
13:42. Вашингтон не видит сценария для победы Украины, несмотря на выделение ей помощи на $175 млрд (около 16,8 трлн рублей), пишет Bloomberg.
13:20. Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщила компания «Укрэнерго».
13:11. В небе над Курской областью в воскресенье днем уничтожены две украинские ракеты, сообщил губернатор.
13:08. Париж «не против» вступления Украины в НАТО, но это будет зависеть от новой администрации в США, заявил министр обороны Франции.
13:08. Вучич заявил, что провел телефонный разговор с Путиным впервые с 2022 года.
12:27. Мирные жители в Курской области, над территорией которой были сбиты 43 БПЛА, не пострадали, сообщил губернатор.
12:21. Угроза ракетной опасности отменили в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
11:49. В Орловской области объявлена ракетная опасность, заявил губернатор.
11:48. Британские спецслужбы отвлекают внимание от Украины заявлениями о якобы российских диверсиях, заявил BBC российский посол в Лондоне Андрей Келин.
11:21. Глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в России.
11:21. Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории, сообщил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню газете La Tribune Dimanche.
11:06. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, сообщил «РИА Новости» директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
10:31. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа», 42,1 млн куб. м.
10:23. В Нижегородской области была атакована промзона в городе Дзержинске, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram. Пострадали четыре сотрудника пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия. Они получили легкие осколочные ранения.
10:22. По данным Минобороны, минувшей ночью над Курской областью сбито 43 БПЛА, над Липецкой — 27, над Орловской — 18. В Нижегородской области средства ПВО сбили 8 беспилотников, в Белгородской — 7, в Брянской — 6. Еще один дрон уничтожен над Московской областью.
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Основные события СВО за октябрь 2024 года
10:22. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона закупили для медучреждений 267 электрогенераторов. По его словам, формирование запасной генерации входит в число основных направлений работы во время подготовки к зиме.
10:21. В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле поселка Октябрьского. Повреждены 20 частных домов и 14 автомобилей.
10:21. Бывший главой столицы Приморья в 2008–2017 годах Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и примет участие в специальной военной операции на Украине, сообщил «Ъ» источник в окружении экс-мэра. В 2019 году он был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции.