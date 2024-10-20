Что происходило после ввода войск России на Украину. День 970-й

Франция передаст Украине артиллерийские установки Caesar. Черноморский флот «сменил прописку» из-за беспилотников ВСУ, заявил Рогозин. Депутат заксобрания Приангарья отправился добровольцем на СВО. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным впервые за два с половиной года. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:20. НАТО планирует начать крупнейшую модернизацию альянса в связи с усилением военного потенциала России после окончания украинского конфликта, заявил главнокомандующий НАТО генерал США Кристофер Кавол — Spiegel.

20:36. Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

18:56. Вопрос вступления Украины в НАТО, включенный президентом Владимиром Зеленским в его «план победы», зависит от будущей администрации США, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

17:49. Средствами ПВО сбита еще одна украинская ракета в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

16:42. Слухи об отправке военных из КНДР в Россию выгодны только Украине, поскольку в интересах Киева «интернационализировать» конфликт, пишет газета Le Journal du Dimanche.

15:48. «Страна.ua»: МВФ прогнозирует окончание конфликта на Украине в конце 2025 года.

15:04. Депутат заксобрания Иркутской области, руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Даниил Литвинов отправился добровольцем в зону военной спецоперации.

14:59. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что армии Украины будут переданы новые вооружения, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar.

13:44. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что атаки БПЛА ВСУ привели к тому, что Черноморский флот РФ был вынужден «сменить прописку».

13:42. Вашингтон не видит сценария для победы Украины, несмотря на выделение ей помощи на $175 млрд (около 16,8 трлн рублей), пишет Bloomberg.

13:20. Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщила компания «Укрэнерго».

13:11. В небе над Курской областью в воскресенье днем уничтожены две украинские ракеты, сообщил губернатор.

13:08. Париж «не против» вступления Украины в НАТО, но это будет зависеть от новой администрации в США, заявил министр обороны Франции.

13:08. Вучич заявил, что провел телефонный разговор с Путиным впервые с 2022 года.

12:27. Мирные жители в Курской области, над территорией которой были сбиты 43 БПЛА, не пострадали, сообщил губернатор.

12:21. Угроза ракетной опасности отменили в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

11:49. В Орловской области объявлена ракетная опасность, заявил губернатор.

11:48. Британские спецслужбы отвлекают внимание от Украины заявлениями о якобы российских диверсиях, заявил BBC российский посол в Лондоне Андрей Келин.

11:21. Глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о присутствии северокорейских военных в России.

11:21. Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории, сообщил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню газете La Tribune Dimanche.

11:06. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, сообщил «РИА Новости» директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

10:31. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа», 42,1 млн куб. м.

10:23. В Нижегородской области была атакована промзона в городе Дзержинске, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram. Пострадали четыре сотрудника пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия. Они получили легкие осколочные ранения.

10:22. По данным Минобороны, минувшей ночью над Курской областью сбито 43 БПЛА, над Липецкой — 27, над Орловской — 18. В Нижегородской области средства ПВО сбили 8 беспилотников, в Белгородской — 7, в Брянской — 6. Еще один дрон уничтожен над Московской областью.

Фотогалерея Основные события СВО за октябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.

На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине

На фото: танки M1A1 Abrams Фото: Christian Carrillo / DVIDS 15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов

На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли

На фото: последствия обстрела города Шебекино Фото: @vvgladkov 11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара Фото: Правительство ЛНР 11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового Фото: @muratkumpilov Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»

На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне Фото: Reuters / Annabelle Gordon Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.

На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин / купить фото Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Ints Kalnins / Reuters Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды Фото: France 24 6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство Фото: Министерство обороны РФ 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко» Фото: Грозный-информ 3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года Фото: РИА Новости 3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России Фото: Evgeniy Maloletka / AP Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны

На фото: пострадавший дом в Белгородской области Фото: @vvgladkov 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Смотреть

10:22. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона закупили для медучреждений 267 электрогенераторов. По его словам, формирование запасной генерации входит в число основных направлений работы во время подготовки к зиме.

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10:21. Бывший главой столицы Приморья в 2008–2017 годах Игорь Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны и примет участие в специальной военной операции на Украине, сообщил «Ъ» источник в окружении экс-мэра. В 2019 году он был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции.