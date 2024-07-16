Над президентом Молдавии сгущаются кандидаты

За месяц до старта президентской гонки в Молдавии растет число желающих побороться с Майей Санду, завершающей свой первый мандат. О президентских амбициях уже объявили два экс-премьера — и ожидается третий. Конкуренцию президенту также намерен составить уволенный по итогам конфликта с ней бывший генеральный прокурор. А на этой неделе, по данным “Ъ”, о выдвижении объявит журналистка Наталья Морарь. Опросы, впрочем, пока показывают, что действующему президенту опасаться некого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Официальный старт президентской кампании в Молдавии намечен на 20 августа, а сами выборы запланированы на 20 октября. По состоянию на сегодняшний день свои президентские амбиции, кроме самой Майи Санду, обозначали политики разных мастей. Например, это лидер Либерально-демократической партии Влад Филат, успевший за свою долгую политическую карьеру поработать депутатом парламента и посидеть не только в кресле премьера, но и в тюрьме.

Выдвинуть свою кандидатуру намерен еще один бывший глава правительства — лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. В Кишиневе ходят разговоры о том, что баллотироваться в президенты собирается также экс-премьер — Василе Тарлев. Не исключает своего участия в гонке и Ирина Влах — в прошлом глава Гагаузии (автономия на юге республики). Кроме них, в президенты собираются главный шоумен молдавской политики, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, объявленный в розыск МВД России, и экс-глава молдавского МВД Андрей Нэстасе.

Главной политической новостью прошлой недели стало заявление об участии в предстоящих выборах бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло.

Он возглавлял Генеральную прокуратуру с ноября 2019 по октябрь 2021 года, а от должности был отстранен на фоне конфликта с президентом Майей Санду, открыто выражавшей недовольство его работой.

Господина Стояногло уволили со скандалом, возбудив против него несколько уголовных дел. Пока ни одно из них в суде не разрешилось. Но в 2023 году экс-генпрокурор выиграл дело против Молдавии в Европейском суде по правам человека — этот суд постановил, что Стояногло отстранили от должности с нарушением прав, лишив возможности справедливого судебного разбирательства.

Выдвижение господина Стояногло поддержала самая крупная оппозиционная сила страны — Партия социалистов. Ее лидер экс-президент Игорь Додон, проигравший выборы Майе Санду в 2020 году, объявил, что сам он претендовать на пост главы государства не намерен и никого другого его партия выдвигать не будет. Кроме того, господин Додон призвал все оппозиционные силы поддержать Александра Стояногло по примеру социалистов, чтобы бывший генпрокурор стал «народным кандидатом». Пока ответа на этот призыв не последовало.

У Партии социалистов устойчивый имидж пророссийской силы, регулярно контактирующей с Кремлем. Сама партия и ее руководство этого не только не скрывают, но и считают своим преимуществом.

Это при том, что с 2022 года в Молдавии главным маркером, который характеризует политиков и партии, стало их отношение к действиям России в отношении Украины. Проевропейские силы Москву жестко и однозначно осуждают, а партии, выступающие за продолжение контактов с Россией и интеграцию Молдавии в Евразийский экономический союз, предпочитают этой темы не касаться, за что регулярно подвергаются критике.

С Александром Стояногло в этом смысле ситуация вышла парадоксальная. С одной стороны, в его поддержку высказался политик с устойчивой репутацией пророссийского. С другой же — господин Стояногло заявил, что он сторонник евроинтеграции, а 15 июля в интервью раскритиковал политику РФ на украинском направлении. Господин Стояногло, судя по всему, при помощи поддержки социалистов рассчитывает на голоса левого электората, но намерен попытать счастья и на проевропейском сегменте электорального поля, где сейчас безраздельно царит Майя Санду.

Пока о шансах этого кандидата говорить рано — его имя еще даже не включают в опросы. Между тем позиции госпожи Санду крепки. Обнародованный 15 июля соцопрос (National Survey Of Moldova), проводившийся в мае и июне, показал, что Майе Санду доверяют 33% опрошенных, а ее ближайшему конкуренту Игорю Додону — 23%. При этом из тех, кто точно намерен участвовать в выборах, за госпожу Санду готовы проголосовать 37%, а за господина Додона — 18%. В итоге картина для госпожи Санду сейчас выглядит вполне благоприятной. Но поскольку Игорь Додон на выборы не идет, любопытно, сколько процентов его рейтинга отойдет Александру Стояногло.

Эксперты перспективы господина Стояногло оценивают по-разному. Политический комментатор Корнелиу Чуря назвал его «сильным кандидатом, который может при помощи поддержки некоторых партий, в первую очередь социалистов, получить хороший результат». А политический аналитик Виктор Чобану полагает, что поддержка Игоря Додона может повредить экс-генпрокурору. «Если Стояногло хотел быть общим кандидатом, надо было идти самому, чтобы его потом поддержали. А так он играет в чужую игру»,— рассуждает аналитик в беседе с “Ъ”.

Интрига вокруг того, каким кандидатом предстанет Александр Стояногло, пока не представивший ни программы, ни команды, а лишь обозначивший, что он за все хорошее против всего плохого, пока остается.

Как и по поводу того, поддержит ли его еще кто-нибудь, кроме социалистов. И эта интрига не единственная. По данным “Ъ” от нескольких источников, в ближайшее время о своем выдвижении в президенты намерена объявить известная в Молдавии и России журналистка Наталья Морарь.

До 2020 года она весьма плотно общалась с Майей Санду и поддерживала ее, когда госпожа Санду противостояла молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, который до 2019 года единолично, но из тени, не занимая никаких государственных постов, контролировал в стране буквально все. Но потом дружба сменилась враждой. В том числе по причине того, что госпожа Морарь в какой-то момент сблизилась с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном и родила от него сына. Господин Платон сейчас проживает в Лондоне, опасаясь уголовного преследования в Молдавии. В 2023 году Тверской районный суд Москвы заочно приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за неправомерный вывод денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб.

Президент Санду публично называла Вячеслава Платона угрозой безопасности страны, но добиться его выдачи от Великобритании молдавским властям не удалось. Наталья Морарь, в свою очередь, публиковала на своем канале в YouTube интервью с господином Платоном, в котором он жестко критиковал руководство Молдавии. Дебаты госпожи Санду с госпожой Морарь, если они состоятся, будет любопытно посмотреть. И не только из-за их полярного отношения к одному и тому же человеку.

Владимир Соловьев