Израиль анонсировал удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Израиль в ближайшие часы нанесет удары по «экономическим объектам» движения «Хезболла» по всей территории Ливана, в том числе в Бейруте. Жителям Ливана, которые находятся в местах, «используемых для финансирования деятельности группировки», рекомендовано эвакуироваться, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Я подчеркиваю — все, кто находится вблизи объектов, используемых для финансирования террористической деятельности "Хезболлы", должны немедленно покинуть эти места. В ближайшие часы мы нанесем удары по нескольким целям, а ночью — по дополнительным»,— заявил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

В сообщении израильской армии также сказано, что в ближайшие дни планируется представить информацию о финансировании «Хезболлы» Ираном. ЦАХАЛ утверждает, что Иран финансирует ливанское движение, используя гражданские учреждения, ассоциации и НПО.

ЦАХАЛ ранее заявил, что ликвидировал более 65 членов «Хезболлы». По информации израильской стороны, за прошедшие сутки армия нанесла 175 ударов по сектору Газа и Ливану. Ночью ЦАХАЛ также атаковал цели в Бейруте.

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