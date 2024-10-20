Израиль нанес 175 ударов по сектору Газа и Ливану за сутки

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила больше 65 членов «Хезболлы». За прошедшие сутки ЦАХАЛ, как утверждается, нанес 175 ударов по сектору Газа и Ливану.

«За минувший день Военно-воздушные силы нанесли удары приблизительно по 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных объектов — места хранения вооружений, пусковые позиции и террористическая инфраструктура террористических организаций "Хамас" и "Хезболла"»,— говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

По данным телеканала Al Jazeera, ночью израильская авиация атаковала цели в Бейруте. При ударах по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, по данным палестинских СМИ, погибли не меньше 73 человек, десятки пострадали. Израиль считает числа преувеличенными.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».