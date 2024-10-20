Главные новости за неделю 14 – 20 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 20 октября в аэропорту Казани вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. В связи со сложившейся ситуацией рейс N4 247 авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга в столицу Татарстана перенесли с 9:25 на 10:02, рейс FV 6593 «Аэрофлота» вылетел в 10:05 вместо 9:30. По словам представителей ведомства, экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Временные ограничения были сняты в 09:30.

Утром 19 октября жители Приморского и Выборгского районов Петербурга остались без электричества. Как сообщили «Ъ-СПб» в управляющих компаниях, причиной произошедшего стала авария на подстанции. При этом, по словам местных жителей, незадолго до отключения электричества были слышны хлопки. Свет в жилых домах появился в пятом часу вечера.

Следственный комитет 14 октября возбудил уголовное дело по факту обрушения декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Расследование находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Инцидент случился 13 октября на полигоне в Толмачевском поселении. Рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного паровоза. В результате происшествия пострадали 23 человека, у них диагностировали ушибы и ссадины.

Фирмы, ранее входившие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, окончательно ликвидированы. Представители покойного экс-владельца изданий РИА ФАН, «Экономика сегодня» и «Невские новости» рассказали, что через школу «Патриота» прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на госслужбе. По их мнению, это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в организации «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, куда ее супруг пригласил представителей компаний-подрядчиков и СМИ. Глава одного из крупнейших интернет-магазинов страны подчеркнула, что подобные действия незаконны и рекомендовала не помещать объект, который еще не сдан в эксплуатацию. Своего мужа, с которым Ким находится в процессе развода, бизнесмен назвала «социально опасным».

Доходы бюджета Петербурга по линии комитета по транспорту составили более 15 млрд рублей. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основными источниками дохода стали плата за проезд пассажиров в общественном транспорте, поступления от использования платной парковки и штрафы за нарушение правил остановки и стоянки ТС под запрещающими дорожными знаками.

Водителя «умного» трамвая «Довлатов» Сергея Борщевского осудили на два года условно после наезда на пешеходов у станции метро «Приморская». Следствие и суд установили, что он при выезде из трамвайного парка не проверил действие всех видов тормозов. Впоследствии у дома 40-1 по Наличной улице один из аварийных тормозов не сработал. Борщевский не применил два оставшихся способа затормозить. Как итог — три сбитых пешехода, один из них позже скончался в больнице.

Лазурный автобус провалился под землю на Кронштадтской улице недалеко от станции метро «Автово» утром 18 октября. В салоне автобуса находились водитель и два пассажира. В результате происшествия никто не пострадал. По словам представителей «Теплосети», дефектный участок трубы, из-за которого случился прорыв, вывели из теплоснабжающей цепи. Воду откачали. На период ремонта теплоснабжение трех ближайших зданий будет ограничено.

Петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство трамвайной линии, которая свяжет Купчино со Славянкой, до 14 октября 2026 года. Разрешение касается первого этапа строительства — от Балканской площади до Шушарской дороги, а также трамвайного депо с подъездными путями. Протяженность линии составит 21 км, она возводится в рамках государственно-частного партнерства.