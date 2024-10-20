Самолеты из Петербурга не могли вылететь в Казань из-за закрытого аэропорта

Утром 20 октября в аэропорту Казани вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи со сложившейся ситуацией рейс N4 247 авиакомпании Nordwind Airlines из Петербурга в столицу Татарстана перенесли с 9:25 на 10:02, рейс FV 6593 «Аэрофлота» вылетел в 10:05 вместо 9:30.

По словам представителей ведомства, экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Временные ограничения были сняты в 09:30.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что самолет, следовавший в Пермь из Калининграда, совершил экстренную посадку в Пулково. Экипаж воздушного судна Embraer ERJ-190 сообщал об ухудшении самочувствия одного из пассажиров.

Андрей Маркелов