Госстройнадзор продлил разрешение на строительство трамвайной линии до Славянки

Петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство трамвайной линии, которая свяжет Купчино со Славянкой, до 14 октября 2026 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства. Разрешение касается первого этапа строительства — от Балканской площади до Шушарской дороги, а также трамвайного депо с подъездными путями.

Строительство трамвайной линии, протяженность которой составит 21 км, осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Генеральным подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой».

Как ранее писал «Ъ-СПб», из Купчино до Славянки можно будет доехать за полчаса. Время ожидания травмая составит около пяти минут. Городские власти предполагают, что ежегодно новой линией будут пользоваться 13 млн человек. Полностью завершить работы планируют в 2026 году.

Андрей Маркелов