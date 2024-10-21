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Коммерсантъ FM
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Чтобы всех отыскать, воедино собрать

Дорожные камеры Подмосковья готовятся объединить

Власти Московской области объединят все дорожные камеры региона в новую государственную информационную систему. По словам чиновников, это необходимо для мониторинга дорожного движения и повышения уровня «антитеррористической защищенности» Подмосковья. Однако опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что реальная причина — попытка региональных властей обойти федеральный запрет на сбор и хранение данных с дорожных камер перед отправкой их в МВД. В подмосковном минтрансе не стали комментировать эту версию.

Власти Подмосковья нашли способ оставить себе данные с дорожных камер

Власти Подмосковья нашли способ оставить себе данные с дорожных камер

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти Подмосковья нашли способ оставить себе данные с дорожных камер

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подмосковный минтранс опубликовал проект постановления о создании в регионе государственной информационной системы (ГИС) фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Она будет аккумулировать информацию обо всех проездах автомобилей в зоне контроля камер. Согласно документу и пояснениям министерства, ГИС будет применяться для мониторинга дорожного движения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах. Еще одна цель — повышение «антитеррористической защищенности Московской области». Сбор, анализ и обработку данных предполагается осуществлять с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас парк подмосковных камер состоит из 1,85 тыс. стационарных и 200 передвижных устройств.

Областная система фотовидеофиксации с 2016 года обслуживается компанией «МВС Груп» (входит в группу «Урбантех») в рамках концессионного соглашения. Компания инвестировала в запуск систем 5 млрд руб. и получает 233 руб. с каждого оплаченного автомобилистами штрафа за нарушение ПДД. Судя по проекту постановления, ГИС также создается за счет «МВС Груп», но она будет находиться в собственности области.

Следует отметить, что 1 сентября вступил в силу федеральный закон, ужесточивший требования к установке и эксплуатации комплексов фото- и видеофиксации. Как рассказывал “Ъ” (см. номер от 2 сентября), реформа вынудила многие регионы выключить часть камер, а часть переместить для соответствия новым правилам. Согласно этому закону, комплексы могут быть установлены только в строго определенных местах (на выделенках, пешеходных переходах, перекрестках и т. д.) либо работать для контроля аварийно-опасных участков, определяемых ГИБДД. Ранее Генпрокуратура неоднократно заявляла, что регионы нередко устанавливают камеры не для профилактики ДТП, а ради пополнения бюджета.

Планы подмосковных властей по созданию ГИС связаны с этими новыми правилами, уверен руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов.

В рамках «реформы камер» начало действовать постановление правительства РФ №752, согласно которому вся информация с региональных дорожных камер должна сразу передаваться в информационную систему МВД — без какой-либо промежуточной обработки и хранения. Передача этих данных региональным властям — к примеру, для транспортной аналитики — допускается только с согласия МВД. Официально эту поправку в МВД не комментировали. При этом столичные власти, где действует одна из самых крупных в РФ систем фиксации нарушений и мониторинга движения, сумели избежать этих ограничений — отдельные поправки выводят 3,6 тыс. московских камер из-под действия нового закона (см. “Ъ” от 28 августа). Петр Шкуматов не исключает, что подмосковная система создается, чтобы регион мог совместить выполнение требований о прямой передаче данных в МВД с возможностью применения камер для мониторинга движения. Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман отмечает, что в опубликованном проекте прямо говорится о планах по обработке и накоплению сведений с «комплексов фотовидеофиксации», хотя постановлением №752 это запрещается.

В правительстве обсуждают автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью камер

Введенный федеральным законом запрет действительно затруднил регионам возможность использования камер для задач, не связанных с вынесением штрафов за нарушения ПДД, подтвердил “Ъ” источник в отрасли, знакомый с ситуацией. Поэтому власти субъектов сейчас ищут способы продолжить использование собственных парков камер на базе систем видеоаналитики, не задействованных в контроле ПДД, говорит собеседник “Ъ”.

“Ъ” попросил областной минтранс разъяснить ситуацию, но там ограничились комментарием, что основная функция будущей ГИС — «автоматизация процесса мониторинга технического состояния комплексов». Дополнительных пояснений, в том числе ответа на вопрос о том, связан ли документ с вступившим в силу законом, ведомство не дало. В «МВС Груп» документ не комментируют. Проект постановления проходит стадию независимой экспертизы до 24 октября.

Иван Буранов

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